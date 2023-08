Auguri notte di San Lorenzo 2023/ Le frasi: “Se guardi il cielo è perchè credi in qualcosa”

E’ il 10 agosto 2023, San Lorenzo il che significa che nella notte di oggi si terrà il magico spettacolo delle stelle cadenti. Per tutto questo periodo è solito tenersi il fenomeno delle luminose scie nei cieli notturni, ma il picco è previsto proprio per oggi durante la notte di San Lorenzo. Per l’occasione abbiamo raccolto per voi alcune delle frasi d’auguri più belle, a cominciare da questa citazione presa direttamente dalle canzoni di Bob Marley: “Se esprimi un desiderio è perché hai visto una stella cadente, se hai visto una stella cadente è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”.

Proseguiamo con queste parole di Roberto Gervaso: “Le stelle cadono in silenzio per non svegliare la notte”, e “Le stelle cadono inciampando nel buio”. Chiudiamo questo focus sulle migliori frasi d’auguri per la notte di San Lorenzo 2023 con una citazione poetica, quella di Giovanni Pascoli e la sua poesia dedicata a questa speciale giornata dal titolo X Agosto: “San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla…”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI NOTTE DI SAN LORENZO 2023, MIGLIORI FRASI E AFORISMI PER LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI (10 AGOSTO)

Torna il magico appuntamento con la notte di San Lorenzo 2023 e di conseguenza sul web è partita la caccia agli auguri e alle migliori frasi per questa notte indimenticabile. Benché la notte di San Lorenzo sia quella tradizionalmente dedicata alla loro ammirazione, il picco per quest’anno è previsto all’alba di domenica 13 agosto. Note come le “stelle cadenti di agosto”, le Perseidi sono lo sciame di meteore più atteso dell’anno. Questo perché invitano chi le osserva a sognare e, talvolta, ad esprimere un desiderio, in un contesto che quest’anno promette uno spettacolo unico anche a causa di una luna poco luminosa.

Questo, dunque, consentirà agli interessati di osservarle al meglio con un picco previsto, come dicevamo, all’alba del 13 agosto. Ma tornando agli auguri della notte di San Lorenzo 2023, vediamo alcune frasi che possono fare al caso nostro, per esprimere pensieri “magici” e positivi nella notte delle stelle cadenti.

FRASI DI AUGURI PER LA NOTTE DI SAN LORENZO 2023: ECCO ALCUNI AFORISMI DA DEDICARE

Sono molteplici le frasi di auguri utilizzabili nella notte di San Lorenzo 2023. Tra gli aforismi più apprezzati, citiamo quello di Sergio Bambarén che recita: “Se vedete una stella cadente, trattenetela nel vostro cuore: è l’anima di qualcuno che è stato capace di dare amore in questo mondo”. E ancora una frase di auguri che tocca il tema della felicità: “Cosa è la felicità? È quando vedi una stella cadente e non hai un desiderio da esprimere”.

E ancora una massima intramontabile di Bob Marley. “Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”. Il 10 agosto, ricordiamo, è anche e soprattutto il giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda e celebra la figura di San Lorenzo, un personaggio estremamente importante nella storia della fede.











