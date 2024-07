FRANCESCO MIRANDA TROVATO MORTO IN CASA

È un giallo la morte dell’ex marito di Alessia Pifferi, la donna di Milano condannata all’ergastolo per aver abbandonato la figlia Diana di 18 mesi, poi trovata morta di stenti. Non si tratta del papà della bambina, perché la piccola era nata da un’altra relazione della donna. L’uomo è stato trovato senza vita lo scorso 6 luglio nella sua casa, che si trova all’interno dello stesso condominio in cui viveva la 38enne prima di finire in carcere. Sul decesso di Francesco Miranda, 55 anni, sta indagando la procura che ha aperto una indagine per il reato di omicidio colposo a carico di ignoti.

Si tratta di un atto dovuto per poter effettuare l’autopsia, che è già stata eseguita. L’obiettivo è quello di chiarire se ci siano delle responsabilità mediche nella morte dell’ex marito di Alessia Pifferi, perché due giorni prima del decesso era stato sottoposto a una gastroscopia, in quanto soffriva da tempo di alcuni fastidi e dolori allo stomaco. A coordinare gli approfondimenti è la pm Marina Petruzzella del dipartimento che si occupa di quei reati che riguardano la colpa professionale medica.

“ALESSIA PIFFERI DISPERATA PER LA MORTE DELL’EX MARITO”

Francesco Miranda due giorni prima che morisse si era sottoposto a degli approfondimenti diagnostici per i quali si era rivolto all’ospedale di Melegnano. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco, che sono entrati dal balcone, in quanto la porta era chiusa dall’interno. Era stata l’ex cognata di Alessia Pifferi, sorella dell’uomo, a lanciare l’allarme, poiché non era riuscita più a sentirlo dopo che lo aveva accompagnato nella struttura ospedaliera per la gastroscopia. Sul corpo di Francesco Miranda non sono stati individuati segni di violenza, quindi al momento è escluso il coinvolgimento di terzi, comunque sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118.

Alessia Pifferi si era sposata con lui quando aveva 20 anni; dopo che si erano lasciati erano rimasti a vivere nella stessa palazzina, ma in due case diverse. Pare che i due fossero rimasti in buoni rapporti e che il 55enne fosse affezionato alla piccola Diana. Ora l’avvocato Alessia Pontenani, legale della donna, fa sapere che dopo aver appreso la notizia della morte dell’ex marito, la sua assistita sta molto male, è disperata e piange continuamente.