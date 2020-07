Augusta Iannini, Federico e Alessandro, moglie e figli Bruno Vespa/ “Un nipotino…”

Augusta Iannini è la donna che, da anni, è accanto a Bruno Vespa. Il magistrato e il giornalista si sono sposati nel 1975 e hanno avuto due figli, Federico e Alessandro. Augusta Iannini è una donna che, nel corso della sua vita, non ha rinunciato alla propria carriera e al suo privato. Mamma di due figli, ha seguito da vicino la crescita dei suoi ragazzi avendo anche una brillante carriera in magistratura. Pur essendo molto riservata, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna, la Iannini, parlando del proprio lavoro, ha dichiarato: “In magistratura la mia esperienza più gratificante. Se sei libero da condizionamenti e applichi il diritto come una scienza, fare il magistrato è il mestiere più bello del mondo. Non condivido le tentazioni della popolarità di alcuni magistrati e preferisco chi si sforza di offrire la certezza del diritto”. Due brillanti carriere per Augusta Iannini e Bruno Vespa che, insieme, sono riusciti a creare una splendida famiglia.

AUGUSTA IANNINI E BRUNO VESPA PRESTO NONNI?

Genitori orgogliosi di di Federico che ha deciso di seguire le orme del padre e di Alessandro che, invece, è un avvocato, Augusta Iannini e Bruno Vespa non sono ancora nonni. Il grande desiderio del gioralista e del conduttore di Porta a porta è proprio quello di avere un nipotino come ha confessato in un’intervista rilasciata a Vieni da me. “Se non mi danno un nipotino, strozzo i mie figli. Andrò in tutte le trasmissioni a fare un appello, diventerò lo stalker dei miei figli. Alla fine mi denunceranno“, aveva raccontato a Caterina Balivo. In attesa di avere un nipotino, Augusta Iannini e Bruno Vespa continuano a godersi un grande amore il cui segreto è stato svelato dalla Iannini a Diva e Donna. “Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai“, ha svelato.



