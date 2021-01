Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa/ 45 anni insieme: “Non ci annoiamo mai”

Augusta Iannini, classe 1950, è la moglie di Bruno Vespa dal 1975. Nata a L’Aquila, Augusta Iannini ha studiato al Liceo Classico e si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Ha iniziato a carriera di magistrato nel 1977, dopo aver superato l’esame di abilitazione. Tra il 1980 e il 1983 ha ricoperto l’incarico di magistrato di sorveglianza sulle carceri, poi giudice istruttore del Tribunale di Roma.

Per dieci anni, fino al 2001, è stata giudice per le indagini preliminari e in seguito ha iniziato a lavorare per il Ministero della Giustizia. Nel 2012 è diventata vice presidente dell’Autorità Garante. Per il suo lavoro, Augusta Iannini ha ricevuto diversi premi: Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore (nel 2009), il Premio Bellisario per la Giustizia (nello stesso anno) e il Minerva alla carriera (nel 2012).

Augusta Iannini: al fianco di Bruno Vespa dal 1975

Per Augusta Iannini il suo lavoro è una vera passione: “In magistratura la mia esperienza più gratificante. Se sei libero da condizionamenti e applichi il diritto come una scienza, fare il magistrato è il mestiere più bello del mondo”. Bruno Vespa e la moglie vivono a Roma, in Piazza di Spagna. I due sono diventati genitori di Federico e Alessandro, che hanno seguito le loro orme: Federico è giornalista radiofonico, mentre Alessandro è avvocato. Dopo tanti anni di matrimonio i coniugi Vespa sono ancora una coppia molto affiatata: “Il nostro segreto? Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”, ha svelato Augusta in una rara intervista.



