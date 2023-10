Auro e Carla, chi sono i genitori morti di Fiordaliso/ Struggente ricordo al Grande Fratello 2023

Fiordaliso ricorda mamma Carla e papà Auro al Grande Fratello 2023

Nel tugurio del Grande Fratello 2023, Fiordaliso si lascia andare ai ricordi struggenti chiacchierando in tugurio con i suoi coinquilini. Sono trascorse tre settimane dall’inizio dell’avventura nella casa di Cinecittà e per i concorrenti la mancanza degli affetti comincia a farsi sentire. Per Fiordaliso, però, la mancanza è ancora più grande avendo perso entrambi i genitori. Mamma Carla e papà Auro, infatti, sono scomparsi a pochi mesi l’uno dall’altra e, per la cantante, il vuoto che hanno lasciato è incolmabile. Fiordaliso ha perso prima mamma Carla, venuta a mancare a causa del covid e poi papà Auro.

Un doppio dolore enorme per la cantante che, nel ricordare i genitori, non ha trattenuto l’emozione raccontando anche ai suoi compagni d’avventura tutti gli insegnamenti che ha ricevuto da entrambi.

Le parole di Fiordaliso su mamma Carla e papà Auro

Durante la cena in tugurio, i concorrenti del Grande Fratello 2023 si lasciano andare ai ricordi parlando del legame con le proprie famiglie. Fiordaliso, ricordando mamma Carla, afferma di aver avuto da lei un’educazione rigida. “Non è mai stata una donna che mi faceva le coccole” ha detto. Il poco affetto ricevuto da mamma Carla che, per carattere, non era solita dare tante attenzioni ai figli, l’ha ricevuto da papà Auro.

Oltre ad essere stato molto presente nella vita della figlia, il signor Auro era un uomo che dava molte attenzioni alla moglie, anche dopo tanti anni di matrimonio. Facendo un paragone con gli uomini di oggi, Fiordaliso conclude il suo personale ricordo con un’affermazione: “Non esistono quegli uomini”, dice non nascondendo l’amarezza per non aver trovato nella sua vita un uomo come il padre.

