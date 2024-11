CHI SONO SEBASTIANO BIANCHI E PAOLINO TONOLI? “TRA LORO DIVERSI MA…”

Chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli di Fiordaliso? Ritorno in grande stile, negli studi di “Verissimo”, per la 68enne cantautrice emiliana che sarà protagonista di una interessante intervista con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e spaziando tra le nuove tappe di una carriera che la vede ancora sulla cresta dell’onda e la vita privata, tra ‘l’addio agli uomini’ e la nascita del secondo nipotino. E se quest’oggi, in altrettanti pezzi, abbiamo parlato dei suoi ex compagni e degli amati genitori, qui accendiamo invece i riflettori sui due figli dell’artista classe 1956, nati a una certa distanza l’uno dall’altro e da due storie allo stesso tempo molto diverse eppure anche simili. Scopriamo di seguito chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, i figli di Fiordaliso, e cosa sappiamo di loro.

Carmen Russo, chi è la figlia Maria Turchi/ Gravidanza difficile: "Io rimasta incinta dopo un pellegrinaggio"

Per parlare della vita famigliare dell’artista di Piacenza e raccontare chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli di Fiordaliso, dobbiamo ricordare che i due sono nati da matrimoni diversi e a quasi diciassette anni di distanza l’uno dall’altro. Il motivo è presto spiegato: la gravidanza del primogenito di casa Fiordaliso risale infatti al 1971, anno in cui la futura cantante era rimasta incinta dell’allora compagno, un compagno di scuola anch’egli adolescente che poi avrebbe sposato prima di separarsene dopo poco tempo. “È stato bellissimo. Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente” aveva spiegato a proposito della gestazione di Sebastiano. “Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle” aveva aggiunto, rivelando di non aver pensato mai di abortire e andando anche contro la volontà paterna per aver deciso di sposare giovanissima il padre di suo figlio.

Mario e Marzia Gregoraci, chi sono il padre e la sorella di Elisabetta Gregoraci/ "Sono uno dono della vita"

FIORDALISO E LA DEDICA DEL FIGLIO: “LEI, UNA RAGAZZINA RIBELLE CHE…”

Scoprendo chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli di Fiordaliso, dobbiamo fare un vertiginoso salto in avanti nel tempo e fermarci al 1989, anno in cui l’artista aveva dato alla luce Paolo Alberto, il suo secondo genito e nato durante il matrimonio con Paolo Tonoli. “Lui è bellissimo, è un regista e sta dall’altra parte della telecamera” aveva rivelato una volta la mamma che, a proposito dei suoi figli, aveva pure ammesso che tra di loro “sono molto diversi”. I due, tra l’altro, sono noti al grande pubblico non solo per via delle parole della donna, che in alcune circostanze ha fatto degli accenni alla loro infanzia, ma anche grazie a una comparsata televisiva proprio di Paolino che le aveva fatto una sorpresa durante la sua partecipazione all’edizione 2023 del GFVIP.

Chi è Francesco Cicchella/ Da Made in Sud a Tale e Quale: "ora sogno uno show tutto mio in tv!"

“Penso che lui mi capisca ora. I nostri rapporti sono molto cambiati. In passato, eravamo distanti o in lotta: a 20 anni se ne è andato ad abitare a Roma… Non ci capivamo molto e poi quindici anni di differenza sono pochi. Forse non gli ho dato il vero affetto che si meritava”: parlando del privato dell’artista e di chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli di Fiordaliso, sono molto toccanti le parole che la mamma aveva pronunciato nella casa a proposito del primogenito. Nato quando lei era appena 16enne, Sebastiano era ilo destinatario di quel pensiero e va ricordato che proprio il figlio maggiore (che nel frattempo l’ha resa nonna, NdR) l’aveva fatta commuovere dedicandole una lettera, pur non partecipando alla puntata del reality come Paolino con un video-messaggio: “Io ricordo sempre con amore quella ragazzina ribelle che non aveva capito molto della vita, ma che sapeva cantare, e quella è stata la mia fortuna”.