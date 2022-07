Aurora Baruto e Mura si sono lasciati?/ Video sospetti e commento amaro: “Delusione”

Aurora Baruto e Mura lontanissimi: non si sentono più da settimane. E lui…

Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra la famosa influencer Aurora Baruto e il tiktoker Mura. I due, mentre scriviamo, sarebbero lontanissimi: lei impegnata in Indonesia, lui in vacanza ad Ibiza. In questi giorni il giovane tiktoker è stato protagonista di alcuni video sospetti in cui sosteneva di essersi innamorato nuovamente. Tra il serio e il faceto fingeva di baciare qualcun’altra, ribadendo l’esigenza di doversi fidanzare nuovamente.

Animali Fantastici - I Segreti di Silente/ Una nuova avventura che sorprende

Il commento della Baruto, chiaramente, non si è fatto attendere ed il suo “sei una delusione” è stato emblematico e significativo per tutti quelli che lo hanno letto. In una live social, Mura aveva spiegato che la situazione con Aurora era ormai degenerata: “Non parliamo più ve lo dico apertamente. Non stiamo parlando da tre settimane, ok? Siete contenti?”.

PATRIZIA E MARTINA, MAMMA E FIGLIA: CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?/ "Cambio idea e..."

Lo sfogo di Aurora Baruto: “Non so come superare questo dolore”

“Questo non significa che io ho fatto qualcosa, o lei ha fatto qualcosa. Se io avessi fatto qualcosa di serio avreste ragione ad insultarmi. Ma se io non ho fatto nulla, voi non potete insultare senza motivo”, l’ammissione di Mura nel corso della diretta social, dove ha dato una sua spiegazione ai filmati postati. Secondo il tiktoker, nel filmato in cui sosteneva di essersi innamorato, era ironico, mentre a Ibiza si troverebbe in compagnia solo dei suoi maneger. Nessuna ragazza all’orizzonte, quindi. Nemmeno di Aurora che tra l’altro non sembra passarsela bene: “Sono triste, non so come superare questo dolore”, avrebbe commentato la famosa influencer.

LEGGI ANCHE:

Britney Spears, ritorno in musica?/ Spunta il duetto con Elton John, Tiny Dancer

© RIPRODUZIONE RISERVATA