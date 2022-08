Aurora Celli si è rifatta il seno?/ L’indiscrezione sulla tiktoker: “Pare che…”

Aurora Celli “pare si sia rifatta il seno“: l’indiscrezione di The Pipol Tv

Aurora Celli è una delle tiktoker più seguite d’Italia e, proprio sul popolare social, ha conquisto fama e popolarità con i suoi numerosissimi followers che non si perdono nulla di quello che posta. In 7 segreti, il suo libro edito da Mondadori, si è raccontata a 360°, dal rapporto con il successo all’amore per la famiglia, sino alla malattia di cui soffre, la vitiligine. In queste ore è però uscita un’indiscrezione su di lei e arriva direttamente dalla pagina Instagram The Pipol Tv.

Ineke Hunziker, Michelle l'allontanò a causa della setta/ Il dolore e il ritorno "Mamma posso venire da te.."

Il portale riferisce infatti di una scelta personale che la giovane influencer avrebbe deciso di compiere: rifarsi il seno. Questo è quanto si legge nel post condiviso: “Aurora Celli, fenomeno e influenza della generazione ‘Z’ tra le più richieste sul mercato e corteggiate dalla tv; in questa estate da single […] pare che in queste settimane di silenzio social si sia rifatta il seno, il desiderio che aveva fin da piccola“. Un’indiscrezione esclusiva che però, al momento, non sarebbe stata né smentita né confermata dalla diretta interessata.

Manovra di Heimlich, cos'è/ Wilma Faissol, moglie Facchinetti, l'ha usata per salvare l'ex Alessia Marcuzzi

Aurora Celli e il mondo della chirurgia estetica: generazioni a confronto

La scelta di Aurora Celli rispecchia un po’ quelle di numerose altre giovani ragazze, che vorrebbero migliorare il proprio corpo affidandosi alla chirurgia estetica. Il ricorso ai ritocchini è una scelta che, nel corso degli anni, ha investito numerose protagoniste del mondo della televisione e dello spettacolo.

Come fa notare la pagina Instagram The Pipol Tv, fra le righe del messaggio, sono le generazioni che cambiano: “Se ieri scrivevamo di Belen Rodriguez, Aida Yespica o Claudia Galanti che avevano aumentato il loro décolleté, oggi a far notizia sono le ragazze della generazione ‘social’“. Inevitabile, dunque, che la comunicazione e il mondo del gossip spostino la propria attenzione su di loro, sulle giovani ragazze della generazione ‘Z’ sempre più popolari sulle piattaforme social.

Maria Sofia Federico de Il Collegio 6 shock: "Sto male, la depressione è terribile"/ "Ho forti spasmi e…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA