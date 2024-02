Aurora Giovinazzo, chi è?/ Dal debutto con Gabriele Mainetti al ruolo di Alice in “Nuovo Olimpo” di Ozpetek

Aurora Giovinazzo, chi è l’attrice di Freaks Out

Aurora Giovinazzo torna nelle sale cinematografiche con “The Cage-Nella gabbia”, il nuovo film diretto da Massimiliano Zanin presentato in anteprima all’ultima edizione di Alice nella città. Dal debutto nel film di Gabriele Mainetti “Freaks Out” al grande successo con l’ultimo film “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek. Conosciamola meglio. Classe 2002, Aurora è nata a Roma e fin da bambina ha lavorato in diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Il debutto al cinema arriva nel 2020 nel film “Freaks Out” diretta da Gabriele Mainetti in cui interpreta il personaggio di Matilde. Un ruolo che le regala la grande popolarità tra gli addetti ai lavori e con la critica, visto che la sua interpretazione viene premiata con diversi premi tra cui IMAIE Talent Award e il premio RB Casting e riceve, inoltre, una candidatura ai David di Donatello 2022 come “Migliore attrice protagonista”.

Sempre nel 2020 Aurora Giovinazzo è tra le protagoniste della serie “Anni da cane” di Fabio Mollo disponibile sulla piattaforma di Prime Video. Non solo nel 2023 è nel cast di “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek e prossimamente in Eterno visionario di Michele Placido su Luigi Pirandello.

Aurora Giovinazzo: da Nuovo Olimpo di Özpetek a The Cage

L’ultimo film di Aurora Giovinazzo è “The Cage-Nella gabbia”, il nuovo film diretto da Massimiliano Zanin. Intervistata da cinecittànews.it ha raccontato le difficoltà incontrate nell’interpretare il personaggio di Giulia: “è stato un lavoro duro. Dedicare tante ore a uno sport che non mi appartiene è stata una grande prova. Sono una ballerina e ho dovuto lavorare sull’opposto dei movimenti che di solito faccio. Mi sono allenata per quasi un mese e mezzo sei giorni a settimana. Ho messo tutto l’impegno possibile per essere credibile non solo di fronte al pubblico, ma soprattutto a chi lotta in questa disciplina sportiva”.

Non solo, parlando di Giulia ha aggiunto, :”è una ragazza di oggi. Può capitare a tutti gli esseri umani di sentirsi chiusi in una gabbia emotiva, anche di sentirsi estranei nella propria famiglia o nei propri affetti. Lei si sente così con il suo compagno che non capisce quello che lei vuole e chi desidera di essere. E allora lotta verso la sua libertà. Ogni caduta, ti dà un impulso che ti fa rialzare”. La prima grande soddisfazione arriva nel 2022 con “Freaks Out” e la prima candidatura ai David di Donatello come Miglior attrice protagonista: “devo ammettere che di quel momento non ricordo nulla. Ero completamente presa dall’euforia, così felice. Come forma di difesa, ho dimenticato qualsiasi cosa”. Infine Aurora Giovinazzo sulla collaborazione con Özpetek in Nuovo Olimpo: “è stato bello lavorare al personaggio di Alice. È una donna tosta che mostra aspetti di fragilità. Non avevo mai fatto un personaggio così acceso, colorato, un vulcano di energia, sopra le righe. Io mi sento a mio agio con il mio corpo. Questo non vuol dire che abbia avuto facilità a scoprirmi di fronte a 190 Paesi (il film è su Netflix), ma sapevo con quanta eleganza e sensualità Ferzan avrebbe girato quella scena e mi sono affidata a lui”.

