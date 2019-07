Aurora Nardozzi, ex fidanzata Marco Masini/ Da Uomini e Donne all’aggressione subita

Chi è Aurora Nardozzi, ex di Marco Masini: una storia tra alti e bassi

Aurora Nardozzi ha preso più volte posto nel cuore di Marco Masini nel corso degli ultimi anni. La loro storia d’amore infatti ha vissuto diversi alti e bassi e nonostante il forte legame che li ha sempre visti uniti, alla fine si sono lasciati. Aurora però rappresenta il grande amore del cantante, come dimostra la decisione da parte di entrambi di andare a vivere insieme in tempi non sospetti. Aurora Nardozzi ne parlerà con Paola Perego nella puntata di Non disturbare che andrà in onda oggi, martedì 30 luglio 2019. “Mi aiuta a vivere meglio il nostro tempo”, ha dichiarato lui diverso tempo fa parlando della forte differenza d’età con l’ex fidanzata. All’epoca lui aveva già superato la quarantina, mentre lei era ancora ferma ai vent’anni. Una distanza generazionale sottolineata anche dal rapporto con la tecnologia: lui più incerto con il telefonino, lei attiva su social e quant’altro. Nello specifico, come rivelato tempo fa dal settimanale Oggi, la convivenza fra Aurora e Masini nasce in seguito ad un brutto episodio accaduto all’ex Miss maglietta bagnata, un’aggressione subita da due uomini mentre si trovava a bordo del suo scooter lungo le vie del centro di Firenze. Un brutto spavento per entrambi, tanto da spingere Masini a correre al più presto ai ripari e scegliere di condividere lo stesso tetto con Aurora, nonostante non avesse mai pensato prima di quel momento di poter fare un salto così importante.

Aurora Nardozzi: la storia con Marco Masini arenata a cinque anni

La relazione di Aurora Nardozzi con Marco Masini non ha superato lo scoglio dei cinque anni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il noto cantautore hanno vissuto una storia d’amore intensa, rivelata per la prima volta dallo stesso artista solo nel 2011. Due anni più tardi però è ancora una volta Masini a parlare della loro rottura, attribuendo forse a se stesso la maggior parte delle colpe. “Finita per incompatibilità caratteriale”, ha sottolineato in un’intervista al settimanale Visto, aggiungendo anche che forse ha sbagliato a valutare chi ha avuto al suo fianco nel corso della vita. “Non credo nell’amore eterno”, ha aggiunto poco dopo sicuro che in una coppia si debba crescere insieme. Nessuna risposta invece da parte di Aurora, tempo prima vittima di un tentativo di violenza fisica. Due anni prima della loro rottura, la Nardozzi infatti viene fermata a Lungarno Santa Rosa di Firenze da due uomini, forse dell’est, che cercano di rapinarla. Riesce a cavarsela grazie all’intervento di un giovane tunisino, attirato dalle sue urla e pronto a scontrarsi con gli aggressori. “Volevano violentarmi”, dirà subito Aurora agli agenti, come ricorda il giornale La Nazione. In quei momenti infatti la rapina si trasforma in un tentativo di abuso, forse dopo aver notato la sua bellezza fisica. Dopo averle strappato la borsetta infatti, i due aggressori si fanno un cenno d’intesa e la spingono dietro un cespuglio dove le abbassano i pantaloni.

Le nuove storie d’amore di Marco Masini

Aurora Nardozzi è ormai uscita dalla vita di Marco Masini, che nel frattempo è stato paparazzato con diverse donne. Tutte giovani come la sua ex, ma finite poi nel dimenticatoio. Al pari di Aurora del resto, che dopo aver partecipato a Uomini e Donne e finita sulle pagine di gossip e cronaca sembra ormai svanita nel nulla. Il suo nome infatti spunta solo quando i giornali italiani puntano i riflettori sul cantautore, etichettato ancora oggi come una versione maschile di Mia Martini per via della presunta sfortuna che porterebbe a se stesso e chiunque gli stia attorno. “L’uomo più bello è carismatico che ho avuto”, ha dichiarato invece a Bergamo Sera l’ex Miss maglietta bagnata in tempi non sospetti. “Mi piacerebbe tanto vivere con lui”, dichiara prima che effettivamente andassero a convivere, anche se per via di una scelta obbligata, dovuta alla volontà di Masini di proteggerla da eventuali altri aggressori. “Per ora non se ne parla”, aveva replicato già nel 2011 l’artista successivamente, svelando infatti tempo dopo di non aver mai pensato di poter fare un passo così importante in generale, figuriamoci in una storia nata da poco, seppur in apparenza forte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA