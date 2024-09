Marco Masini a Domenica In: “Ecco perchè ringrazio la mia mamma…”

Largo alla musica nella puntata odierna di Domenica In, in compagnia di uno dei volti più iconici della scena italiana: Marco Masini. Dal suo amato pianoforte, il cantautore ha ricostruito la sua vita all’insegna della musica dedicando un ringraziamento speciale a coloro che hanno partecipato nel suo percorso umano e professionale a caccia di un sogno così importante. “La musica ti salva sempre, ti fa capire quanto sia grande il domani quanto ancora puoi dare, quanto puoi ricevere. Ringrazio innanzitutto mia madre, perchè arriva tutto da lei, e poi tutti loro che mi hanno accompagnato in questo viaggio. La musica l’ho incontrata molto presto; fischiettavo già a 4 anni…”.

Qualche giorno fa Marco Masini ha compiuto 60 anni, un traguardo di vita celebrato con messaggi d’affetto da parte di amici e colleghi. “Se mi sorprende l’affetto nei miei confronti? Diciamo si e no, ho sempre cercato di dare tutto me stesso quando pensavo che un sentimento fosse forte. Quindi è come una conferma di quel sentimento, dovrebbe essere una cosa normale dare e ricevere amore”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Sento delle cose che mi coinvolgono e mi prendono, la musica non finisce mai di stupire; quello che sembra il meglio viene prontamente smentito. Credo molto nella musica dei ragazzi di oggi, delle nuove generazioni e dei nuovi suoni; faccio un grande in bocca al lupo a loro”.

Cercando uno spunto per lanciare il primo passaggio musicale su una delle canzoni più iconiche di Marco Masini, Mara Venier cerca di catturare un piccolo accenno di cronaca rosa: “Se sono innamorato in questo periodo? Sì, lo sono…”. Ultimata l’esecuzione della meravigliosa ‘T’innamorerai’, il cantautore si è lasciato andare ad un toccante discorso sugli insegnamenti ottenuti dai periodi difficili della sua vita. “Che poi sono quelli che ti rafforzano, sono momenti a cui devo dire grazie; ti fanno capire com’è la vita, in qualche modo ti fanno crescere dal punto di vista dell’autostima e che per raggiungere gli obiettivi non bisogna mai mollare. Si deve credere solo a ciò che si sente, non al giudizio altrui; quindi io devo ringraziare quei momenti”.

Verso il concludersi dell’intervista a Domenica In, Mara Venier non è riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime udendo le canzoni di Marco Masini lasciandosi poi andare ad una toccante rivelazione: “Quando prima ti dicevo che hai aiutato tante persone non lo dicevo per dire, ma perchè hai aiutato anche me; con la tua musica, in momenti della mia vita davvero difficili ed è per questo che mi commuovo, tu ci sei stato…”.