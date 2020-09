Aurora Ramazzotti: “Casa strisciata di merd*”/ Rientro shock per colpa della.. gatta!

Non è stata una delle giornate migliori per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ha deciso di condividere con tutti i suoi follower la svolta non proprio piacevole presa dalla sua giornata al suo rientro a casa. Ad attenderla c’era la sua gattina, Saba, che ne ha però combinate di tutti i colori. “Sono rientrata a casa e riaprendo la porta mi ha subito sopraffatto questo olezzo di merd* che non prometteva bene.” ha esordito Aurora, tra sarcasmo e fastidio. Così ha esposto lo scenario quasi apocalittico che le si è presentato: “ho visto una strisciata di merd* che partiva da lei e andava a finire in cucina, sul tappeto, sotto la finestra, sul pianoforte, sopra i mobili. Come cacch*o è possibile?”

Aurora Ramazzotti, spiacevole episodio in casa: colpa della sua gatta…

Di fronte a questo scenario catastrofico, Aurora Ramazzotti, dopo lo shock iniziale, ha reagito cercando di rimediare al misfatto della gatta Saba. “Mi sono completamente spogliata, ho preso il gatto onde evitare di riempirmi io stessa di merd*. L’ho messa sotto il lavandino, mi ha messo le unghie nella pelle, si è dimenata in ogni modo… E ora dovrò passare il mocio. Buona serata”. Un episodio di certo non piacevole per la Ramazzotti, che è comunque riuscita a descrivere la scena in modo esilarante e divertente. Infatti non sono mancati i commenti divertiti di alcuni fan che hanno apprezzato, anche in questa occasione, l’ironia e la simpatia (oltre che il coraggio!) “Ma vogliamo parlare di quanto sei simpatica? Mi hai fatto morire dal ridere”, ha sottolineato un fan.



