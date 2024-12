Ore di apprensione per Michelle Hunziker, che si è trovata ad affrontare un incidente da mamma. La figlia Sole si è fatta male sulla neve, e la conduttrice ha condiviso tutto con i fan sui social. Al Corriere della Sera Michelle Hunziker ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua vita, ma a farla finire al centro del gossip è stata la vicenda che nelle ultime ore ha colpito la sua bambina.

In queste vacanze prima del nuovo anno, come tanti vip, anche la showgirl si sta rilassando in montagna, precisamente sulle Dolomiti, dove attualmente si trova con le sue figlie. Una di loro, Sole, si è rotta un dente, l’incisivo. A dare l’annuncio di quello che è successo è stata la stessa Michelle Hunziker sui social: “Cura tutta la mia famiglia da quando ho 19 anni. Ci ha salvati ancora, Sole si è rotta l’incisivo ieri. Già ricostruito”. Michelle ha scritto questa didascalia riferendosi al suo dentista di fiducia, al quale si è rivolta tempestivamente appena successo il fattaccio.

Michelle Hunziker, il dentista di fiducia e Aurora Ramazzotti lontana da lei

Intanto, anche il dentista di Michelle Hunziker ha raccontato quello che ha fatto sul dente della bambina, mostrando la parte ricostruita e dicendo di aver utilizzato ben nove colori per ottenere il risultato migliore. Poi, nell’ultima storia su Instagram si vede la conduttrice che lo abbraccia calorosamente prima di tornare in montagna per proseguire le sue vacanze. Sole è la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, con il quale la relazione è terminata ormai da qualche tempo. Oltre alle lodi nei confronti del dentista, Michelle Hunziker ha anche fatto un ringraziamento alla sua amica, scrivendo in una storia mentre si trova in elicottero verso il medico, che le è sempre vicina in tutte le avventure.

Michelle Hunziker insieme alla sua famiglia si trova sulle Dolomiti, ma stavolta con lei non c’è la prima figlia Aurora Ramazzotti. La ragazza, neo mamma, si trova in Thailandia a festeggiare il Natale con i genitori di Goffredo. In ogni caso, la conduttrice svizzera ha deciso di passare tra i monti il Capodanno, lontana da tutti e dalla frenesia della città. Infatti, su Sette Corriere ha voluto fare un elogio alla solitudine, dicendo di averne spesso bisogno per via del love bombing continuo che personaggi del suo calibro ricevono ogni giorno: “A me è successo, di soffrire di solitudine, perché non avevo fatto tutto il percorso che ho fatto“.