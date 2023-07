Aurora Ramazzotti: “Cesare? Desideravo un parto naturale ma non è andata così”/ “Tanta amarezza ma…”

Aurora Ramazzotti si racconta: la nuova vita col figlio Cesare e come sta dopo il parto

Qualche mese fa Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i tanti utenti che la seguono sui social alcuni aspetti della sua nuova vita col piccolo Cesare. A chi le ha chiesto come sta e se la sua vita è stata totalmente stravolta ora che è mamma, Aurora ha risposto: “Sto benissimo. Vivo in un turbinio di emozioni costante e mi abbandono alle scoperte quotidiane di questo magico nuovo mondo. Ho sempre avuto la certezza che fosse bello nonostante le paure un po’ fisiologiche un po’ indotte dalla società.”

Aurora spiega come nulla possa insegnare ad essere genitori, né le esperienze altrui, né i libri o altro, perché ogni esperienza è diversa. “Avviene sicuramente un grande cambio di prospettiva”, ha aggiunto.

Aurora ha quindi cercato di tranquillizzare alcune future mamme che hanno chiesto a lei consiglio su come affrontare il delicato momento del parto: “Non pianificare nulla. Non farti condizionare dalle storie che senti e segui il tuo istinto. – ha precisato – Comunque andrà sarà un giorno che ricorderai per sempre”. Ramazzotti ha quindi fatto una confidenza personale: “Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimistica (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro”.

E così è stato: “Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 min era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo. Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così.”.

