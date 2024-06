Aurora Ramazzotti: battutaccia su Michelle Hunziker/ Gelo con Tommaso Zorzi, frecciata a Alfonso Signorini

Michelle Hunziker, arriva la stoccata ironica della figlia Aurora Ramazzotti: “Dorme nel freezer”

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti per Fanpage.it si è sottoposta alle domande di Google, cioè a ciò che viene cercato maggiormente sul motore di ricerca sul suo conto. E di carne al fuoco ne ha messa davvero tanto perché innanzitutto ha parlato dell’amico storico Tommaso Zorzi con il quale pare che ci sia ancora maretta e poi della storia d’amore con Goffredo Cerza, del figlio Cesare e del rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti assente alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi/ Amicizia finita? L'indiscrezione

E proprio con riguardo alla splendida forma alla soglia dei 50 anni della madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha lanciato una stoccata: “Mia mamma ha 47 anni e sembra che ne ha meno di me. Penso che dorma nel freezer, non ci sono altre spiegazioni.” Facendosi seria, invece, sui suoi genitori ha confessato: “Per me è sempre festa poter fare cose coi miei genitori, sono fiera delle mie radici, di essere figlia loro, sono contenta dei loro successi e mi piace condividerli con loro. Sono persone di valore, non mi coinvolgerebbero se non credessero in me.”

Aurora Ramazzotti/ "Mamma, quando torni?", il figlio Cesare la 'reclama' e il compagno Goffredo...

Aurora Ramazzotti, frecciata ad Alfonso Signorini e gelo con Tommaso Zorzi: hanno litigato di nuovo?

Proseguendo con le domande non poteva mancare un riferimento a Tommaso Zorzi. I due sono amici di lunga data ed in passato non sono mancate liti ed aspre discussioni e gira voce che tra i due ci sia stato nuovamente un allontanamento. Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato di nuovo? Sembrerebbe proprio di si perché a domanda diretta la giovane influencer ha scandito ironicamente: “Si può avere l’aiuto dal pubblico?” Non è mancata poi una frecciata ad Alfonso Signorini. Nel dettaglio, di recente si è acceso il gossip sulla presunta seconda gravidanza di Aurora Ramazzotti, è incinta?

Aurora Ramazzotti scherza sulla somiglianza con Rosa Ricci/ "Faccio il provino per Mare Fuori..."

L’influencer ha smentito tirando in mezzo il famoso articolo di Chi in cui veniva annunciata la sua gravidanza di Cesare prima dei fatidici tre mesi di gestazione. “E casomai stavolta, se posso, posso aspettare 3 mesi prima di dirlo? Mi ricordo che ero su Zoom a fare colloquio. Sul computer hanno iniziato a uscirmi le notizie tipo film, a raffica. Ero di otto settimane, ancora nel secondo mese. Ero molto arrabbiata che fosse uscita la notizia.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA