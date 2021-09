Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati?/ Lei nega: “Siamo ancora qua!”

Aurora Ramazzotti in crisi con Goffredo Cerza? Il gossip corre negli ultimi giorni e parla di un allontanamento tra i due fidanzati. A lanciarlo è stato il settimanale Chi, su cui si legge “Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo 3 anni d’amore. La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1.”

AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA SI SONO LASCIATI?/ Lei tace e sui social...

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla proprio di rottura per la coppia che, tuttavia, proprio nelle ultime ore è intervenuta per chiarire la situazione. Sia Aurora che Goffredo hanno utilizzato Instagram per smentire la loro rottura, rivelando, invece, di stare ancora insieme ed essere molto felici.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza smentiscono la crisi

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram una foto insieme a Goffredo Cerza. I due sono vicini, sorridono all’obiettivo. Alla foto è accompagnata la frase “Siamo ancora qua… eh già”. Un chiaro modo per smentire le voci della loro rottura, così come fatto anche da Goffredo. Sempre sui social, il ragazzo ha postato uno scatto in bianco e nero in cui abbraccia Aurora, accompagnato da queste parole: “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero”.

Caterina Collovati Vs Aurora Ramazzotti "Basta fare sessuologa spinta"/ Lei replica!

Insomma, nessuna crisi per la coppia: Aurora e Goffredo stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai. Va d’altronde detto che entrambi sono molto impegnati con il loro lavoro: la Ramazzotti sta in questo periodo girando un nuovo programma televisivo insieme ad Alvin.

LEGGI ANCHE:

Francesco Monte/ Tolto follow ad Aurora Ramazzotti per via di Giulia Salemi: ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA