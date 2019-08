AURORA RAMAZZOTTI: FOTO LATO B SCATENA HATERS/ “Fai schifo, vuoi imitare tua mamma!”

Aurora Ramazzotti si sta concedendo una bella vacanza in Grecia. Da alcuni giorni a questa parte i suoi post e le Instagram Stories rendono conto di un viaggio all’insegna dell’armonia e della spensieratezza tra le bellezze del paesaggio. Nelle ultime ore, però, sempre a proposito di bellezze del paesaggio, c’è da segnalare la stessa figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. E se pensate che stiamo esagerando andate a vedere quanti cuoricini ha ricevuto nelle ultime ore la foto del lato-B di Aurora! Poche ore dopo la pubblicazione dello scatto, che immortala la giovane di casa Ramazzotti di spalle nell’atto di camminare sulla spiaggia, sono oltre 85mila i like ottenuti da Aurora. Insomma, il gradimento della giovane presentatrice televisiva non riguarda solo le sue qualità umane e professionali. Eppure gli haters non potevano perdere un’occasione così ghiotta…

AURORA RAMAZZOTTI, VACANZA IN GRECIA

Gli haters sono prontamente entrati in azione tempestando di insulti Aurora Ramazzotti. L’immancabile “fai schifo” ha fatto compagnia a commenti moralisti senza alcun fondamento. Qualcuno ha addirittura azzardato:”Ma perché hai tutta questa smania di far vedere il tuo corpo continuamente senza veli…..e poi non puoi paragonarti a tua madre quando faceva la pubblicità famosa degli slip…..pensaci, analizza questa tua smania di ego”. Insomma, follia allo stato puro. Menomale che i commenti positivi hanno subissato quelli degli haters. Emblematico quello di una seguace che ha scritto:”Per l’età che ho, potrei essere tua madre…e quindi, nella foto vedo una ragazza che vive la sua vita e la sua giovinezza, come è giusto che sia Il costume è molto bello; il tatuaggio, anche. Grazie ai sacrifici che hai fatto, sei diventata ancora più bella. Ciao”. Insomma, Aurora Ramazzotti più forte degli haters…

