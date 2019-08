Aurora Ramazzotti/ Video: ballo “sensuale” a Mykonos ma…

Aurora Ramazzotti scappa dal gossip di questi giorni relativi al padre Eros e si rifugia in vacanza a Mykonos insieme al suo fidanzato Goffredo. I due stanno passando in Grecia questi giorni e i fan lo sanno bene visto che non mancano scatti di coppia e nemmeno dirette dal motorino o all’incontro con uno degli asini che affollano Mykonos, fatto sta che, a stravolgere gli equilibri dei fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ci ha pensato l’ultimo video che arriva da uno dei club della zona, in cui musica e folla non mancano mai. In particolare, in questo video, la bella Aurora Ramazzotti, pantaloncino e costume, si è lanciata in una danza “sensuale” che ha lasciato tutti a bocca aperta. In realtà di movenze sexy c’era poco o niente e lei stessa se n’è accorta e si è presa in giro da sola con la sua solita ironia.

AURORA RAMAZZOTTI: VACANZA A MYKONOS E BALLO SENSUALE

In particolare, pubblicando il video del suo ballo, Aurora Ramazzotti ha scritto: “Se mai mi incontrerete in un locale sappiate che le mie mosse di punta sono queste: il gorilla narcotizzato, dei salti completamente scoordinati/privi di ritmo e infine, quando non so più cosa fare, un tentativo di floss dance con scarsi risultati. Non mi dimenticherò mai di quella volta che il mago Forrest mi disse: “Aurora è una ragazza virtuosa, ha preso tutto dai suoi genitori: balla come il papà e suona la chitarra come la mamma“. A quanto pare le velleità artistiche non sono il suo forte e se con il ballo e la musica non riuscirà proprio a sfondare nel mondo dello spettacolo, le rimane sempre la conduzione dopo la buona prova nel daily di X Factor qualche anno fa.

Ecco il video:





