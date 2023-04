Aurora Ramazzotti: “Piango ogni 5 minuti..”/ Silenzio rotto sul figlio Cesare

Aurora Ramazzotti diventa mamma per la prima volta: lo scatto allo specchio della maternità

Aurora Ramazzotti diventa mamma per la prima volta e condivide la conquista della maternità con il web, in una serie di teneri selfie. Riattivatasi via social, su Instagram, infatti, la primogenita figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si lascia immortalare in un primo scatto social con il primogenito Cesare, che appena nato sfoggia un completino griffato Vichy, e insieme a lui e la mamma vip non manca il port-enfant. Tra le Instagram stories, intanto, Aurora lancia un messaggio di body-positivity, lasciandosi ritrarre 10 giorni dopo il parto, celebrando ciò che resta del pancione della prima gravidanza: “10 giorni post-partum. Il corpo é magico”, é, non a caso, la caption sibillina nel post della maternità raggiunta.

Insomma, il neonato della famiglia allargata di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti vive come in ogni altra comune famiglia il primo post pubblico su Instagram e mamma Aurora Ramazzotti si riserva della facoltà di mantenere la sua privacy, dal momento che l’immagine del piccolo non risulta interamente nitida. Un’immagine intrisa di tenerezza, che non a caso é virale nel web e fa incetta di like, condivisioni e messaggi di auguri degli utenti destinati alla Ramazzotti & Hunziker family, per il fiocco azzurro.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sul post-partum

Nel frattempo, in un messaggio condiviso sul re dei social, Aurora Ramazzotti sorprende i fan e non rilasciando in definitiva un bilancio consuntivo sull’esperienza della prima gravidanza. “Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look nei giorni post partum. Va tutto bene, stiamo bene- fa sapere la figlia di Eros e Michelle, che ha raggiunto la maternità con l’amato imprenditore Goffredo Cerza –, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa tanta cacca. È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento”. Il messaggio della figlia d’arte, poi, prosegue: “È un’esperienza davvero intensa. Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello. Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto”.

