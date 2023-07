Aurora Ramazzotti presto mamma per la seconda volta?/ “Cesare è così buono che ti fa venire voglia di…”

Aurora Ramazzotti pronta a diventare mamma per la seconda volta “in futuro”: la confessione sul figlio Cesare

Aurora Ramazzotti è una mamma innamoratissima del suo piccolo Cesare. Il volto televisivo ha dato alla luce il suo primo figlio lo scorso marzo e da allora condivide sui social la sua ‘nuova’ vita. Aurora racconta spesso ai tanti follower curiosi le esperienze e le scoperte da mamma, confidandosi con loro. È quanto accaduto nelle ultime ore, quanto la Ramazzotti ha ammesso di essere disposta a diventare mamma per una seconda volta “nel prossimo futuro” e tutto grazie a Cesare.

Aurora Ramazzotti: "Cesare? Desideravo un parto naturale ma non è andata così"/ "Tanta amarezza ma…"

“Devo dire che siamo stati graziati con un bravo bambino”, ha annunciato subito Aurora Ramazzotti durante la chiacchierata con i suoi followers di Instagram. Ha perciò ammesso che Cesare è: “uno di quei bambini talmente buoni, teneri e bravi, che ti fa credere che tutti siano così, tanto che magari, in un futuro lontano, remoto, ti fa venire voglia di farne un altro”.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ "C'è una cosa della gravidanza che non mi manca per niente"

Aurora Ramazzotti, la nuova vita da mamma: “Ecco com’è Cesare”

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha spiegato che sì, il desiderio di fare un altro figlio c’è, ma non subito. Ha poi continuato: “Per poi alla fine scoprire che no, non sono tutti così. Però dorme di notte, riconosce il giorno e la notte, mangia, è simpatico. Urla forte quando c’è qualcosa che non gli piace, ma è un Ariete, non potevo aspettarmi altro”. Insomma, la vita da mamma per Aurora è abbastanza serena, nonostante tutte le novità che il piccolo Cesare ha portato a casa Ramazzotti-Cerza. Qualche fan l’ha però avvertita: “Guarda che anche mio figlio era così tranquillo all’inizio, poi però è cambiato”. La risposta di Aurora è stato un gesto scaramantico…

LEGGI ANCHE:

Aurora Ramazzotti incinta del secondo bebè?/ Un follower insinua il dubbio, lei replica con ironia

© RIPRODUZIONE RISERVATA