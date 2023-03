Aurora Ramazzotti, quando partorisce?/ Anche il gatto Saba stanco di aspettare

Aurora Ramazzotti: il gatto Saba fa impazzire i fan

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli. La figlia di Michelle Hunziker nei giorni scorsi ha annunciato che suo figlio nascerà sotto il segno zodiacale delll’Ariete come l’amico Tommaso Zorzi e negli ultimi scatti pubblicati sui social il pancione è sempre più evidente. Quando nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Terza? Se lo chiedono in molti, tra cui il gatto di Aurora, Saba. Il persiano dal pelo tigrato è entrato nella vita di Aurora più di tre anni fa.

Twitter, pubblicato online il codice sorgente/ Postato su GitHub: social avvia causa

La figlia di Michelle ha anche creato un profilo Instagram per Saba Miao che conta 29.500 follower. Inoltre si è tatuata il muso del gatto sul braccio. Nelle ultime ore Aurora Ramzzotti ha pubblicato nelle sue storie Instagram un foto del gatto che sembra guardarla con faccia contrariata: “E anche oggi non ha partorito”, è la didascalia che rende la foto di Saba un meme.

Gene Gnocchi: "La donna della mia vita? Mia nonna"/ "Adesso faccio il toy boy"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: nozze dopo il parto?

Aurora Ramazzotti è ormai giunta al termine della sua gravidanza, ma il piccolo Cerza non vuole nascere. La figlia di Eros però non perde la voglia di ridere e continua a scherzare sul suo “non parto”. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno dopo la nascita del loro primo figlio? La coppia ha da poco sistemato la sua nuova casa per l’arrivo del primo figlio e pare stia pensando anche al matrimonio. I follower più attenti hanno notato, in una delle storie di Michelle Hunziker, che Aurora sfoggia un vistoso anello alla mano sinistra, che ha tutta l’aria di essere un anello di fidanzamento. Di questo misterioso anello si era già parlato a Natale… I due stanno pensando di sposarsi in gran segreto, visto che la gravidanza di Aurora era stata rivelata dal settimanale Chi che aveva sorpreso Aurora e mamma Michelle in farmacia? Secondo alcune indiscrezioni, Aurora partorirà in una clinica in Svizzera, la stessa in cui la partorì mamma Michelle.

LEGGI ANCHE:

Liliana Resinovich/ Spunta testimonianza: "Un uomo con un sacco in spalla proprio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA