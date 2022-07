Aurora Ramazzotti sbotta contro gli haters/ E pubblica canzone virale su Tik Tok: “Se non fossi figlia di..”

Aurora Ramazzotti alle prese con “la sindrome dell’impostore”: lungo sfogo sui social

Aurora Ramazzotti, figlia del celebre cantante Eros Ramazzotti e della bellissima conduttrice Michelle Hunziker, ha dovuto fare i conti per molto tempo con la cosiddetta “sindrome dell’impostore”, ovvero quella condizione in cui non ci si sente del tutto meritevoli del proprio successo. Il web ha contribuito a sradicare le sue sicurezze, con critiche giornaliere da parte di haters e utenti sfacciati. “Sei solo la figlia di Eros e Michelle”, “Non sai fare niente”, “Senza i tuoi genitori non saresti nessuno”, parole che hanno lasciato il segno nel cuore della venticinquenne, che non ha mai vissuto benissimo questa situazione. Oggi, però, la ragazza ha stupito tutti, creando una vera e propria canzone rap per rispondere con ironia alle critiche.

Aurora Ramazzotti replica agli haters con “Se non facessi Ramazzotti di cognome”

Il titolo della canzone è “Se non facessi Ramazzotti di cognome“, un brano sarcastico e divertente che la giovane ha postato sul suo profilo Tik Tok e che in pochissimo tempo, ha raggiunto decine di migliaia di persone. “Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone”, recita il testo della canzone di Aurora Ramazzotti. “Magari mi amereste da morire se non facessi Ramazzotti di cognome”, continua poi la venticinquenne nel testo. “Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei stare in un Paese molto meno giudicone” , un altro stralcio della pungente canzone sfogo della Ramazzotti. Un brano che farà sicuramente discutere.

