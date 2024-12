Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Le voci di un amore con Matteo Vezzier

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, dal quale aveva avuto due bambine, per qualche tempo la showgirl svizzera è stata legata a Giovanni Angiolini, con il quale ha condiviso momenti divertenti e spensierati, per ammissione di entrambi. Il bel chirurgo, parlando della sua ex compagna a “Diva e donna”, ha raccontato: “Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”. Così, la Hunziker è riuscita a superare il dolore del divorzio dall’ex marito, papà di Sole e Celeste, le sue bimbe più piccole. Dopo Giovanni Angiolini, però, sembrerebbe che Michelle non abbia ancora incontrato un nuovo amore, o almeno così sembra, nonostante una storia veloce con un altro uomo, Alessandro Carollo.

Negli ultimi tempi, alla Hunziker è stato accostato il nome di Matteo Vezzier, giovane molto attraente con una carriera nel mondo della moda. Secondo Libero, infatti, il presunto fidanzato di Michelle Hunziker sarebbe un manager nel settore dell’alta moda: secondo le voci, a farli conoscere sarebbe stata Anna Tatangelo, poiché Matteo sarebbe amico del giovanissimo fidanzato della cantante sorana. In realtà, nonostante il gossip sia stato confermato anche da Dagospia, non ci sarebbero conferme. Da parte della cantante, infatti, non è arrivata alcuna conferma sulla nuova storia d’amore.

Michelle Hunziker scherza con i fan: “Mi sono fidanzata”

Nonostante le voci accostino alla splendida Michelle Hunziker a delle fiamme nuove di zecca dopo la fine del rapporto con Giovanni Angiolini, arrivata ormai diverso tempo fa, e con il suo ex Alessandro Carollo, sembrerebbe che la showgirl non abbia un nuovo fidanzato. Proprio lei, infatti, sui social ha scherzato postando una foto abbracciata ad un orso gigante, scrivendo: “Buondì. Mi sono fidanzata, ho dormito con lui stanotte”. Dunque, le parole ironiche della conduttrice e attrice lascerebbero pensare che non ci sia alcun uomo nuovo nella sua vita.