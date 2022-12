Aurora Ramazzotti, sfogo social sulla prima gravidanza/ “Mi sto ca*andò sotto!”

Aurora Ramazzotti si racconta al web, prima della nascita tanto attesa

Aurora Ramazzotti può dirsi una dei figli d’arte più chiacchierati in Italia, soprattutto ora che é in dolce attesa e si prepara per il raggiungimento della maternità. La figlia degli ormai ex coniugi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in queste ultime ore datate 2022 si é concessa ad uno scambio di battute social con il popolo del web, in un “Q&A” aperto alle domande in generale, a cui lei non lesina risposta alcuna. Questo nel mezzo di un soggiorno di relax vissuto con l’uomo che sta per renderla madre, Goffredo Cerza, presso il centro Qc Terme di Bormio. E i due prossimi genitori non sono soli a celebrare l’attesa per il Capodanno 2023 e l’arrivo della loro creatura. Con loro c’é anche l’amico inseparabile di Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi, con cui lei, in mattinata, si concede una sessione di workout, occasione dove non manca una sessione di sollevamento pesi. E tra un momento di relax e l’altro sulla neve, Aurora Ramazzotti interviene a mezzo social, chiedendo al web di avanzarle delle domande per chiacchierare in un “pour parler”. A chi le chiede quanti chili abbia preso per effetto della gravidanza in corso, lei però replica sbottando: “Not your Dick*”, ovvero l’equivalente di “Non sono Ca**i tuoi”. Ma non solo. Tra gli utenti più curiosi c’é poi chi le chiede se lei abbia paura rispetto al momento del parto che l’attende.

Aurora Ramazzotti ha paura del parto

E in vista del grande giorno della nascita tanto attesa, la figlia d’arte ammette di maturare delle paure, ormai prossima all’ottavo mese di gravidanza. Mi c**o sotto calcola»,scrive l’influencer a corredo di uno scatto che la ritrae in ascensore con l’accappatoio e una simpatica smorfia che si rende testimonianza di tutta la sua paura e ansia.

Insomma, sembra proprio che il pre-gravidanza per Aurora Ramazzotti non sia così facile e idilliaco, cosi come si potrebbe immaginare per una figlia d’arte di successo e fama quale é la speaker e conduttrice radio-tv prossima alla maternità.

