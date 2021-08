Aurora Ramazzotti, twerking e lato B da favola/ In vacanza col fidanzato Goffredo…

Aurora Ramazzotti, dopo aver trascorso qualche giorno a Ibiza con le amiche tra cui Paola Di Benedetto, è partita per le vacanze insieme al fidanzato Goffredo Cerza. La meta scelta è Mykonos dove la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta sfoggiando un fisico mozzafiato. In bikini, Aurora, in compagnia di un amico, si diverte a twerkare sfoggiando un fondoschiena assolutamente perfetto. Sempre ironica e divertente, sui social, Aurora oltre a dare consigli ai followers con la sua rubriuca sentimentale, condivide anche momenti della sua vita vera. In questi giorni di vacanza ha così regalato ai fans delle storie in cui, sempre con ironia, improvvisa il twerkin insieme ad un amico Alessandro. Un video divertente e ironico come ha più volte dimostrato di essere la stessa Aurora che è sempre più amata dai fans.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ Così Pino Daniele e i miei genitori si sono conosciuti

Aurora Ramazzotti, vacanze con il fidanzato tra ironia e divertimento

Dopo essersi allenata con costanza durante l’anno, sulla spiaggia di Mykonos, Aurora Ramazzotti sfoggia un fisico assolutamente mozzafiato. La figlia di Michelle Hunziker, tuttavia, continua a strappare consensi soprattutto per la simpatia con cui utilizza i social. Oltre a divertirsi in compagnia degli amici, scherza anche su se stessa definendosi “una mozzarella” per il colore della pelle chiara. Aurora, infatti, si abbronza con fatica come sottolinea lei stessa sui social. Bellissima, sensuale, simpatica e autoironica, Aurora Ramazzotti è sempre più la beniamina del pubblico che, sotto le ultime foto pubblicate, si complimentano con lei per la semplicità con cui si mostra su Instagram. “Cartoline. Mi scuso in anticipo per l’audio del sesto video ma la luce era strepitosa”, scrive sotto le foto che potete vedere qui in basso.



