Paola Di Benedetto, ex fidanzata Fede Rossi/ Sono rimasti amici? Lei su Instagram..

Paola di Benedetto e Federico Rossi sono rimasti amici? Sembrerebbe di sì, stando a quanto ripete da settimane la showgirl. La coppia, dopo tre intensi anni di storia, è arrivata al capolinea. Non c’era più il sentimento di prima, hanno ripetuto all’unisono Paola di Benedetto e Federico Rossi. Così i due hanno deciso di restare in buoni rapporti e di salvare il salvabile. Tuttavia i fan della coppia hanno scambiato i continui like e cuoricini di Paola di Benedetto ai post dell’ex, come un segnale di riavvicinamento. Invece pare proprio che non ci sia alcun ritorno di fiamma, piuttosto una forma di rispetto e stima reciproca. Ad esempio quando Federico Rossi ha presentato il nuovo singolo ‘Non è mai troppo tardi’, Paola di Benedetto non ha perso occasione per condividere il post dell’ex fidanzato, congratulandosi pubblicamente con il cantante per il suo nuovo brano.

BATTITI LIVE 2021: 1A PUNTATA/ Scaletta e diretta Italia 1: Sangiovanni star

Paola di Benedetto, l’ex di Federico Rossi ha perso la testa per Stefano De Martino?

Secondo i rumors del gossip Paola di Benedetto avrebbe già dimenticato Federico Rossi con Stefano de Martino. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla rivista Nuovo TV, l’ex ballerino e la showgirl proverebbero un certo interesse l’uno nei confronti dell’altra. Sulla rivista la ricostruzione è così fatta: la Di Benedetto avrebbe ceduto alle lusinghe di De Martino, che appena qualche mese fa l’aveva avuta ospite a Stasera tutto è possibile. Si tratta, al momento, di semplici azzardi e ipotesi giornalistiche. Ma ciò che è certo è che Paola di Benedetto, dopo tre anni di fidanzamento con Federico Rossi, è pronta a guardare al futuro. Lo farà al fianco di Stefano de Martino?

LEGGI ANCHE:

Gazzelle, “Tuttecose”/ "Ho sempre ascoltato musica di qualità"Rosa Di Grazia, ex fidanzata di Deddy/ Post enigmatici sui social: "Chissà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA