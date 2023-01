Aurora Ruffino: “Sto vivendo una crisi”/ “Cerco di capire cosa voglio essere”

Aurora Ruffino, attrice e componente del cast di “Black out – Vite sospese”, è intervenuta a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio 2023. Durante la fiction “abbiamo girato in condizioni atmosferiche molto complicate, avevo tutti i muscoli paralizzati”. C’è qualcosa del suo personaggio (Lidia) che riconosce in se stessa? “Lidia vive una crisi esistenziale che la porta a riscoprirsi come donna. Subito dopo le riprese è successa la stessa cosa anche a me. Sono andata in crisi, sto cercando di capire cosa voglio essere nella vita, una crisi legata anche alla sfera spirituale”.

Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino/ "Abbiamo la stessa visione della vita"

AURORA RUFFINO: “LE CRISI SONO BENEDIZIONI”

Aurora Ruffino, nello studio televisivo di Serena Bortone ha poi aggiunto che per lei, nonostante la mettano a dura prova, “le crisi sono benedizioni, diceva Einstein, perché sono l’occasione che porta a vivere e a rinascere. Il dolore fa parte della crisi e non si può scappare: puoi rifiutarla, ma si ripresenterà ancora più forte”. In carriera l’attrice ha lavorato con Alessandro Preziosi e Lino Guanciale: “Mi sono trovata benissimo con entrambi, Alessandro mi faceva molto ridere, perché sa fare molto bene la voce di Claudio Baglioni”.

LEGGI ANCHE:

Aurora Ruffino, protagonista con "Noi"/ "Sono cresciuta senza genitori, il dolore…"Aurora Ruffino, ecco chi è il nuovo fidanzato Maxime/ L'amore tra Italia e Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA