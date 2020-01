Aurora Staltieri, Marilyn Stal/ Chi è? Maestra di seduzione a La pupa e il secchione

C’è un ospite speciale nella nuova puntata de La pupa e il Secchione 2020. Lei è Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal, che Paolo Ruffini presenta come “maestra di seduzione”. A lei un arduo compito: quello di dare delle lezioni di seduzione a tutti i secchioni in gara. Marilyn Stal è un’attrice nota per diversi film e fiction ma anche per alcune pubblicità, ma questa sera è ospite dello show di Italia 1 in veste di ballerina di burlesque. Aurora in questo si ispira all’arte della seduzione della scuola di Dita Von Teese, qualità che cerca di trasmettere anche questa sera ai suoi speciali allievi.

Aurora Staltieri, Marilyn Stal, a La pupa e il secchione 2020

Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal, si mette a lavoro nella nuova puntata de La pupa e il secchione per insegnare ai ragazzi il “passo del giaguaro”. La missione è quella di farli calare nei panni del burlesque per mettere poi in scena uno spettacolo molto particolare di fronte ad un pubblico speciale: quello di una casa di riposo. Uno spettacolo che ottiene un grande successo. Per quanto riguarda, infine, la vita privata della Staltieri si conosce purtroppo ben poco.

