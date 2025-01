Una delle dame più “controverse” di Uomini e Donne è stata senza dubbio Aurora Tropea, sparita all’improvviso dal programma durante l’edizione 2024/2025. Insieme a lei non si è vista più neanche Cristina Tenuta, scatenando così la curiosità del pubblico che si è subito domandato che fine avessero fatto le due donne del parterre femminile di Uomini e Donne Over. Se nessuno ha notizie della più giovane, spuntano invece le ultime dichiarazioni di Aurora Tropea che si è raccontata in un’intervista a Opinionista Social.

Durante la lunga diretta di Instagram, l’ex partecipante del programma di Maria De Filippi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, commentando quanto sta avvenendo oggi nel dating show di Canale 5 e dando la sua opinione rispetto all’esperienza di questi anni. La dama, originaria di Roma, ha rotto definitivamente il silenzio lanciando una frecciata a tutti i partecipanti di Uomini e Donne: “Si sentono dei vip lì dentro“, ha spiegato, sottolineando di aver sempre risposto ai fan anche quando le hanno chiesto un aiuto per sponsorizzare la loro attività. “Se mi chiedono una foto mi imbarazzo, i vip lì reputo altri, l’ho sempre detto“.

Aurora Tropea furiosa con Gianni Sperti di Uomini e Donne: “Uomo geloso, invidioso…”

Aurora Tropea, durante l’intervista su Instagram al profilo di Opinionista Social ha rivelato che a Uomini e Donne molti partecipanti si sentono dei personaggi famosi senza motivo. “Non siamo nessuno“, ha detto la romana, spiegando che si tratta semplicemente di un’esperienza di vita. Dopodichè è passata all’attacco spiegando una volta per tutte quello che pensa di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli opinionisti, in particolare, l’hanno sempre attaccata durante tutto il corso del programma e spesso hanno anche oltrepassato il limite secondo le lamentele dei fan. Aurora Tropea ha spiegato che Maria si è infuriata nel momento in cui aveva minacciato di denunciare Gemma Galgani per i continui attacchi.

“Gemma che mi accusa, quello che mi fa le corna, Armando così… io sempre zitta, a un certo punto sbotti“, ha precisato. Poi ammette di essere consapevole di non stare troppo simpatica alla conduttrice. Su Tina Cipollari ha invece un’altro parere, ritenendola una donna obiettiva nonostante gli scontri che hanno avuto in passato. Brutta opinione sull’opinionista Gianni Sperti: “Gianni per niente. Perché si è incattivito con me? È geloso, invidioso“, ha spiegato. In effetti più volte si è scagliato contro la dama con grande pregiudizio, attirando l’ira dei fan che notavano un comportamento poco imparziale.