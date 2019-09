Autista carro funebre canta con bara a bordo/ Video, “bacioni al nonno!”

Pensate di aver appena visto entrare la bara di un vostro caro defunto nel carro funebre: un momento certamente triste, doloroso. Che cosa direste se una volta messo in moto l’autista iniziasse a cantare a squarciagola, con tanto di microfono in mano, in un video dai toni decisamente sguaiati mandando anche un “bacione al nonno”? Un comportamento decisamente fuor di luogo quello ripreso in un filmato condiviso dalla pagina Facebook del consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e che da alcune ore a questa parte sta facendo il giro del web diventando virale. Una condotta a dir poco scarsamente professionale e che lascia perplessi: il volto dell’autista del carro funebre è oscurato ma c’è da scommettere che qualcuno lo abbia riconosciuto e a quel punto è lecito attendersi per lui delle sanzioni.

AUTISTA CARRO FUNEBRE CANTA CON BARA A BORDO

Quel che è certo è che il mondo del web ha condannato senza possibilità di repliche la condotta dell’autista del carro funebre che canta a squarciagola volgendosi anche verso la bara dell’anziano signore che sta trasportando. L’uomo alla guida, con ogni probabilità di origini campane visto il preciso accento con cui intona la canzone napoletana, mostra di non avere alcun rispetto del defunto che porta nel suo carro funebre e addirittura decide di oltraggiarlo mandandogli un “bacione” a dir poco inopportuno. Sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, commenta amaro:”Siamo basiti”. Inutile dire che questo sia il sentimento comune provato da ogni persona di buon senso. Clicca qui per il video da “Il Corriere della Sera”.

