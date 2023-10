Auto elettrica “rapisce” uomo: freni fuori uso e impossibilità di fermarsi/ “Era fuori controllo”

Brian Morrison, 54enne di Glasgow, ha rischiato la vita. Durante un normale viaggio in macchina, l’uomo si è reso conto che qualcosa non andava: “Sono stato rapito dalla mia auto elettrica fuori controllo” ha dichiarato l’automobilista. L’uomo stava tornando a casa da lavoro quando si è accorto che la macchina non frenava più, proprio in prossimità di una rotonda. Impossibile, dunque, ogni possibilità di arresto per la vettura. Da quel momento, il conducente si è trovato costretto a schivare automobili ma anche rotaie e semafori, senza peraltro poter rallentare.

L’uomo ha dunque rischiato la propria incolumità e messo a rischio anche la vita degli altri. Nel frattempo, però, Brian è riuscito a mettersi in contatto con la polizia, che una volta rintracciato il veicolo ha inviato tre pattuglie nel tentativo di fermare l’auto impazzita, spiega la BBC. Dopo 15 minuti di vani tentativi, la vettura del 54enne si è schiantata contro un furgone degli agenti in modo “controllato”, anche grazie ad una rotatoria.

La disavventura di Brian Morrison

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito: l’avventura di Brian Morrison è terminata con un lieto fine. Grazie alla velocità non elevatissima – poco meno di 50 km/h – e al traffico scarso, il 54enne è riuscito a schivare i pericoli, come spiega la BBC. “Potrebbe sembrare una velocità non elevata, ma quando non hai il controllo della macchina e sei completamente bloccato all’interno è terrificante“, ha sottolineato il 54enne, che non è riuscito a saltare dal finestrino a causa di problema fisico. Brian è stato dunque costretto a rimanere in macchina, cercando di salvare le penne.

L’uomo non si dà ancora pace: “Non ho ancora idea di cosa sia successo, ma quando il meccanico è arrivato e ha collegato la macchina per fare un controllo diagnostico, ha detto che non aveva mai visto niente di simile“, ha spiegato. L’azienda produttrice della vettura elettrica si è messa subito in contatto con il signor Morrison, in modo che il suo veicolo possa essere ispezionato e poi messo in sicurezza.











