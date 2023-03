Auto green, oggi voto Ue su divieto motori termici/ Italia lotta su biocarburanti ma…

OGGI IL CONSIGLIO ENERGIA UE: VOTO SUL DIVIETO DEI MOTORI TERMICI

Si terrà oggi in giornata a Bruxelles il decisivo Consiglio Affari Energia Ue dove dovrebbe giungere il voto finale sul Regolamento sulle auto “green” dal 2035, in sostanza il divieto completo di vendita di autovetture con motori termici (alimentati a benzina o diesel): l’enorme discussione di questi ultimi mesi, culminata con il rinvio ottenuto dal “veto” di Italia-Germania-Polonia-Romania-Bulgaria, ha visto un importante passo in avanti negli scorsi giorni con l’accordo raggiunto tra Berlino e Commissione Europea circa la deroga per i carburanti sintetici (e-fuels) dallo stop alla vendita delle auto a motori termici dal 2035.

«Abbiamo raggiunto un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuel nelle automobili», spiegava lo scorso 26 marzo il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, «Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di Co2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11». Il problema è che sugli e-fuels la Germania è leader nella produzione in Europa e in questo modo il suo “veto” sul regolamento stringente Ue dal 2035 decade: l’Italia, da par suo, spinge per la deroga sui biocarburanti (basati su scarti organici) in quanto è grande produttrice grazie all’ENI. «Prendiamo atto dell’accordo tra la Commissione UE e il governo tedesco sugli e-fuels. Motivo per cui torniamo a ribadire con forza e nettezza la posizione dell’Italia sui biocarburanti. La neutralità climatica è un principio che condividiamo. Ma l’approccio deve essere sostenibile e di buonsenso, non ideologico e dagli impatti devastanti per le economie degli Stati membri», aveva commentato così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Vannia Gava dopo l’accordo siglato tra Germania e Unione Europea.

AUTO GREEN, DOPO L’ACCORDO UE-GERMANIA SUGLI E-FUELS L’ITALIA È PIÙ SOLA

Oggi al Consiglio Affari Energia in Ue si avrà lo “scontro finale” sulla battaglia per il Regolamento delle auto “green” ma il fronte contrario perde il suo Paese più forte e decisivo, per l’appunto la Germania: Italia e Polonia fermi sul “no”, Romania e Bulgaria astenute non bastano per bloccare il provvedimento in quanto i 4 Paesi non fanno minoranza di blocco non rappresentando il 35% della popolazione totale dell’Ue. Nella riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue di ieri – la Coreper I – l’Italia ha reiterato la richiesta di posporre la decisione sul Regolamento per lo stop alle auto inquinanti in quanto «Le regole procedurali del Consiglio prevedrebbero infatti un termine di 14 giorni per l’inserimento di un nuovo punto senza discussione nell’agenda del Consiglio». La Presidenza invece ha confermato il Regolamento come punto A al Consiglio Energia di oggi, dove è appunto prevista la ratifica finale del provvedimento “green”.

«Stiamo tentando di discutere per avere un’apertura sul preambolo 11, vedremo. Domani sono a Bruxelles», ha spiegato ieri sera il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin nel suo intervento al convegno di Merita, organizzato con Matching Energies Foundation. Se si parla didecarbonizzazione rispetto agli e-fuel, che ci saranno tra 10 anni, «noi abbiamo i biocarburanti che ci sono subito», rileva ancora il Ministro del Governo Meloni, «è il caso di fare un ragionamento complessivo su quanto emettono e quanto hanno assorbito nella fase precedente visto che usano vegetali». Italia con Polonia più sole ora in Europa per provare a convincere la Commissione di rivedere il proprio Regolamento anche se per Pichetto Fratin la speranza rimane, «Non possiamo consegnare alla Germania il monopolio degli e-fuel così come dobbiamo stare con il piede dentro il sistema del nucleare che non possiamo consegnare totalmente alla Francia». Fonti europee stamane, pur confermando che il testo sulle auto non sarà riaperto, sottolineano che gli «Stati membri, al Consiglio Energia, saranno liberi di intervenire e fare osservazioni alla luce della dichiarazione sugli e-fuels allegata dalla Commissione». Secondo quanto raccolto da Agenzia Nova su fonti Ue, «Anche altri Stati membri hanno condiviso quanto fatto notare dall’Italia in merito al processo ed alla tempistica ristretta».











