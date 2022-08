Autostrade, traffico in tempo reale 12 agosto/ Coda di 3 chilometri in A13 A Rovigo

Andiamo a vedere insieme la situazione del traffico in tempo reale sulle autostrade d’Italia per questa mattina di oggi, venerdì 12 agosto. Dopo una settimana tutto sommato tranquilla, dove si sono verificate ben poche criticità sui principali snodi del BelPaese, oggi scatterà il terzo ed ultimo importante esodo degli italiani verso le mete di villeggiatura. A partire dal pomeriggio, infatti, bollino rosso su gran parte delle strade ad alta percorrenza, a cominciare dalle autostrade liguri, quelle che portano sull’Adriatico, in Veneto, nonché la Milano-Napoli. Il bollino tornerà poi rosso domattina, sabato 13 agosto, altra giornata di “passione” secondo quanto previsto dagli esperti. Andiamo quindi a scoprire insieme il traffico in tempo reale sulle autostrade, facendo riferimento come sempre al sito di Aspi.

Al momento si segnala una pesante criticità lungo l’autostrada A13, quella che collega Bologna a Padova, e viceversa, dove vi sono ben tre chilometri di coda al km 63, in direzione Emilia. Nel dettaglio, l’incolonnamento si sta verificato fra Rovigo e Villamarzana per Tratto Chiuso. Le autorità hanno dovuto chiudere l’A13 tra Villamarzana e Occhiobello per un veicolo in avaria, e in entrata viene consigliato l’ingresso verso Bologna: Occhiobello.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 12 AGOSTO: RALLENTAMENTI IN A1

Situazione di forte disagio quindi lungo quel tratto autostradale, e rallentamenti sono segnalati anche lungo l’autostrada A1, Milano-Napoli, precisamente al km 107.8 in direzione sud. Fra Modena Nord e Modena sud, viene segnalato traffico intenso, con la viabilità che sta procedendo a rilento.

Al momento Autostrade per l’Italia non registra altre criticità, ma come detto in apertura, quella di oggi sarà un’altra giornata di grandi partenze, con il traffico che dovrebbe aumentare durante le prossime ore, e soprattutto dal pomeriggio, con milioni di vacanzieri italiani pronti a lasciare le città per godersi un po’ di meritato riposo in un luogo di vacanza. Saremo pronti come sempre ad aggiornarvi in caso di situazioni critiche sulle autostrade italiane.

