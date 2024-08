Ci avviciniamo al lungo fine settimana di Ferragosto e – come di consueto ormai da anni – arrivano anche le prime previsioni sul traffico sulle autostrade italiane con i consueti bollini che andranno dal giallo fino addirittura al nero sulle direttive principali per le località balneari: in particolare saranno i percorsi dell’Alto Adriatico a finire nel centro di un transito che si prevede porterà più di 170mila automobilisti ad attraversare i caselli veneti.

Seggiolini auto, nuove norme dall'1 settembre 2024/ Con il regolamento UN ECE R129 cambia tutto

Come vi avevamo già annunciato diversi giorni fa il ‘grande esodo’ sembra essere stato ormai superato e dopo i bollini neri dei primi due week end di agosto, la situazione sembra essere in miglioramento: dalle stime di Anas tra domani – ovvero mercoledì 14 agosto – e venerdì non dovrebbero esserci particolari ingorghi né verso, né dalle località balneari; ma la situazione del traffico sulle autostrade cambia drasticamente se guardiamo al bollettino più recente della Polizia di Stato.

Autostrade traffico oggi 10 agosto 2024: weekend da bollino nero/ Esodo Ferragosto: le strade più a rischio

Soffermandosi su quest’ultimo, le previsioni su domani parlando di un bollino giallo – di categoria ‘intenso’ – in mattinata, che muterà al rosso – questo ‘intenso con possibili criticità‘ – a partire dalle ore serali; mentre il giorno di Ferragosto vedrà le autostrade in rosso la mattina e in giallo (confermato poi per tutta la giornata di sabato) la sera.

Bollino nero sulle Autostrade dell’Alto Adriatico: le previsioni del traffico tra domani e domenica 18 agosto

Una situazione ancora diversa arriva dalle previsioni sul traffico delle Autostrade Alto Adriatico che ci restituiscono un bollino rosso per tutta la giornata di domani e anche per venerdì 16 e domenica 18: occhi puntati in particolare sulla A57 in direzione Trieste e sulla poco distante A4 in direzione Venezia dove al controesodo estivo di rientro dalle località balneari si unirà anche il flusso di lavoratori che lasceranno le città per trascorrere il Ferragosto fuori porta.

Compagnia aerea consente alle donne di scegliere "Posti rosa"/ Potranno evitare di sedersi accanto a un uomo

Sempre sui tratti di Alto Adriatico si prevede anche un complicato bollino nero per la giornata di sabato 17 agosto (in particolare su A34 e A4) quando saranno circa 30mila i viaggiatori che raggiungeranno il nostro bel paese da Slovenia e Croazia; mentre la situazione migliorerà nella giornata di domenica quando – sempre sulla A4 – è stato previsto un bollino rosso per tutta la giornata.

Previsioni del traffico in tempo reale: come pianificare in sicurezza e tranquillità il viaggio sulle autostrade

Insomma, seppur il periodo di maggiore transito sulle autostrade italiane sembra essere ormai superato, a Ferragosto non mancheranno diverse criticità che – tornando al bollettino Anas e a quello della Polizia di Stato – raggiungeranno il loro picco tra sabato 17, domenica e lunedì in particolare sulle direttive di rientro nelle grandi città. Il consiglio per viaggiatori, vacanzieri e – soprattutto – pendolari è quello di pianificare con largo anticipo le partenze e le tratte da percorrere, prediligendo soprattutto gli orari della primissima mattina (attorno alle 5) e della tardissima sera, ma anche evitando la autostrade per prediligere tratti cittadini e provinciali.

Chi non può pianificare o modificare gli orari dei propri viaggi troverà sempre tutti gli aggiornamenti in diretta sulle condizioni della viabilità sui canali CCISS, sulle trasmissioni di Isaradio e sui notiziari di Onda Verde dell’emittente televisiva pubblica; mentre recentemente Anas ha lanciato anche la sua nuova app ‘VAI’ disponibile sia online che nei principali store mobile per iOS ed Android.