AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE, PREVISIONI 1 MAGGIO 2023/ Giornata da bollino rosso

AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE, PREVISIONI 1 MAGGIO 2023: ANCORA CODE!

È stato un weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane: traffico in tilt, lunghe code e rallentamenti in diverse zone d’Italia. A partire da sabato 29 aprile, le principali strade del Paese sono state travolte dagli italiani in viaggio verso le principali località di villeggiatura. Un importante ma preventivato incremento della circolazione stradale che prosegue anche oggi, lunedì 1 maggio.

Secondo gli esperti del traffico sulle autostrade italiane, si registreranno code e rallentamenti anche nella giornata odierna, in particolare in occasione dei rientri di quanti hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali. Le proiezioni rese note dalla Polizia di Stato segnalano molto traffico di rientro verso le maggiori città. Anche in questo caso si parla di traffico da bollino rosso.

AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE, PREVISIONI 1 MAGGIO 2023: dALLE 9 ALLE 22 CAMION FERMI

Secondo quanto riferito dalle previsioni delle autostrade italiane, la fine del rientro potrebbe interessare anche la mattinata di domani, martedì 2 maggio. Come ieri, anche per l’1 maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00: un dettaglio importante perché potrebbe consentire una maggiore scorrevolezza.

Ricordiamo che Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale e ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5t e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Come evidenziato dall’Adnkronos, gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.

