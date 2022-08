Autostrade, traffico tempo reale 11 agosto/ 1 km di coda in A1 per incidente

Eccoci con il consueto appuntamento riguardante il traffico in tempo reale sulle autostrade italiane di oggi, giovedì 11 agosto 2022. Si avvicina inesorabilmente il secondo weekend di agosto, un altro fine settimane a rischio per quanto riguarda il traffico sulle autostrade italiane. Secondo gli esperti, infatti, saranno milioni gli italiani che si metteranno in viaggio a partire da domani, l’ultimo grande gruppo di vacanzieri prima del controesodo previsto per il weekend successivo, di conseguenza sono possibili code e rallentamenti un po’ ovunque.

Autostrade, traffico tempo reale 10 agosto/ Circolazione scorrevole, nessuna coda

In atteso di scoprire se le previsioni, in qualche modo funeste, verranno confermate, andiamo a vedere cosa sta succedendo in questo momento sulle autostrade, il traffico in tempo reale registrato live dal sito di Aspi. L’unica criticità segnalata è quella lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, una delle più trafficate durante il periodo estivo, dove si segnala un chilometro di coda al chilometro 609, in direzione nord, verso Milano. Nel dettaglio l’incolonnamento è in corso fra Ferentino e Anagni a seguito di un incidente. Nessun’altra particolare situazione caotica è in corso lungo le tratte autostradali del nostro Paese, di conseguenza la viabilità sta scorrendo regolarmente da nord a sud.

Autostrade, traffico tempo reale 9 agosto 2022/ Code in Autostrada A1 a Roma

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 11 AGOSTO: DOMANI POMERIGGIO BOLLINO ROSSO

Come vi abbiamo accennato sopra, il traffico sulle autostrade tornerà quasi sicuramente ad intensificarsi nella giornata di domani, venerdì 12 agosto, a cominciare dal mattino, quando il bollino sarà giallo, per poi divenire rosso nel pomeriggio, visto che molti italiani partiranno subito dopo aver finito il turno di lavoro.

Sarà verde di sera per poi divenire nuovamente rosso sabato mattina, altra giornata a forte rischio code e rallentamenti, divenendo poi giallo sabato pomeriggio. Domenica previsto traffico solo in mattinata, con bollino giallo, e stessa situazione dovrebbe verificarsi anche lunedì mattina, per coloro che partiranno a Ferragosto. Appuntamento con un nuovo aggiornamento sul traffico in tempo reale dalle autostrade italiane in caso di particolari criticità sulla rete del nostro territorio.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 8 AGOSTO 2022/ Coda a Grottamare, traffico a Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA