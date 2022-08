Autostrade, traffico tempo reale 4 agosto 2022/ 2 km di coda in A22 al bivio di Carpi

Andiamo insieme a scoprire il bollettino del traffico sulle autostrade in tempo reale di oggi, giovedì 4 agosto 2022, grazie all’aggiornamento costante del sito di Autostrade per l’Italia. Nonostante non si stia registrando il traffico del weekend, sono moltissimi gli italiani che si sono messi in viaggio in queste ore per raggiungere le principali destinazioni marittime, a cominciare da Emilia Romagna, Veneto e Liguria, ma anche Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia. Non mancano poi i nostri connazionali che si stanno spostando verso i luoghi di villeggiatura montani, come Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle d’Aosta.

Attualmente il sito di Aspi segnala due chilometri di coda sull’Autostrada A22, Brennero-Modena, fra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, al km 314,9 in direzione Modena, per traffico intenso, lo snodo che di fatto immette tutti i viaggiatori provenienti dal nord ma anche da Germania e Austria, nell’autostrada che porta sull’Adriatico. Sono due i chilometri di coda anche sull’autostrada A1 Milano-Napoli, al km 309 fra Firenze sud e Incisa, Reggello, in direzione Napoli, per dei lavori.

AUTOSTRADE, TRAFFICO IN TEMPO REALE: CODA DI 1 KM A ROMA E GENOVA

Il bollettino del traffico in tempo reale sulle autostrade italiane segnala anche un chilometro di coda sempre in A1, al km 20, in direzione Grande Raccordo Anulare, tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso, dovuto principalmente a coloro che si stanno recando a lavoro. Un chilometro di coda anche sull’autostrada A12 Genova-Roma al km 9 in direzione Genova tra Genova Nervi e Genova est per veicolo in avaria.

Infine il bollettino di oggi del traffico in tempo reale sulle autostrade segnala code a tratti sull’Autostrada A4 Milano Brescia fra Capriate e Cavenago in direzione Torino, e fra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. La situazione risulta quindi essere tutto sommato gestibile, salvo qualche coda che comunque è data già in smaltimento: per ora non si segnalano particolari disagi.

