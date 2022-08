Autostrade, traffico tempo reale 8 agosto 2022/ 4 km di coda a Carpi sull’A22

Facciamo il punto sulla situazione autostrade e il traffico in tempo reale per la giornata di oggi, lunedì 8 agosto 2022. Dopo il grande esodo da bollino nero del weekend cominciato venerdì 5 agosto e conclusosi nella giornata di ieri, domenica 7 agosto, quella di oggi sarà una giornata di traffico anche se non intenso come appunto quello dei tre giorni passati. Gli italiani che opteranno per le partenze intelligenti si sono messi in moto stamane, ed hanno trovato una situazione sulle autostrade tutto sommato serena.

Stando a quanto segnalato dal sito di Autostrade per l’Italia, al momento si segnala una forte criticità solamente sull’Autostrada A22 quella che va dal Brennero a Modena, e che di fatto convoglia gran parte del traffico proveniente da Germania e Austria verso la riviera Adriatica. All’altezza del chilometri 314.9, in direzione sud, si registrano ben quattro chilometri di coda tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sull’Autostrada A1, Milano-Napoli, invece, coda di un chilometro al km 20, in direzione Gran Raccordo Anulare, tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 8 AGOSTO: CODE E RALLENTAMENTI A BOLOGNA

Per quanto riguarda il traffico di oggi in tempo reale sulle autostrade, occhio anche al km 102 della Milano-Parma, in direzione Napoli, dove vengono segnalate code a tratti tra Bivio A1/A58 e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per traffico intenso. Traffico intenso e rallentato anche sull’Autostrada A14, Bologna-Taranto, al km 9 in direzione autostrada Milano-Napoli fra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso.

Situazione simile anche al km 14, in direzione sud, con code fra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso, e anche al km 5, in direzione autostrada Bologna-Taranto, tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. Al momento quindi le maggiori criticità si registrano per gli automobilisti che stanno raggiungendo le località di villeggiatura in Romagna, ma anche Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Puglia.

