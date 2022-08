Autostrade, traffico tempo reale 9 agosto 2022/ Code in Autostrada A1 a Roma

E’ giunto il momento come ogni mattina di fare il punto sul traffico in tempo reale sulle autostrade italiane. Anche oggi, martedì 9 agosto 2022, si preannuncia come una giornata di partenze, con milioni di italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura. Gli snodi cruciali saranno come sempre i soliti, a Bologna, per tutti coloro che si sposteranno verso l’Adriatico, quindi la Milano-Brescia verso il Veneto, ma anche le autostrade liguri e quelle che portano a Firenze e a Roma.

Attualmente il sito ufficiale di autostrade per l’Italia, che aggiorna il traffico in tempo reale, segnala una situazione di assoluta normalità, visto che non vengono registrate delle particolari criticità a conferma del fatto che coloro che fossero intenzionati a partire hanno lasciato le propri abitazioni nel weekend o tutt’al più nella giornata di ieri. E così che allo stato attuale, come riferisce Autostrade per l’Italia attraverso la sezione del suo sito ufficiale Traffico in tempo reale, si registra solamente una coda sull’Autostrada A1, Milano-Napoli, al chilometro 20 in direzione del Grande Raccordo Anulare, precisamente tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

AUTOSTRADE, TRAFFICO IN TEMPO REALE OGGI 9 AGOSTO: SITUAZIONE NELLA NORMA

Nessun’altra criticità viene registrata al momento, con la viabilità che risulta essere nella norme da nord a sud del Paese. Sempre Aspi avvisa però i viaggiatori di pioggia sulla Bologna-Taranto, l’Autostrada A14, fra Imola e Forlì, nonchè fra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir. Sull’Autostrada A25, Torano-Pescara, invece, banchi di nebbia fra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi con visibilità a 80 metri.

Saremo pronti ad aggiornarvi nuovamente sul traffico delle autostrade in tempo reale in caso di eventuali situazioni critiche. Per il momento, come già spiegato sopra, la situazione appare come da consuetudine, tenendo conto che sono già milioni gli italiani che si trovano in villeggiatura a godersi delle meritate vacanze dopo un anno di lavoro.

