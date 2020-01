Avanti un altro 2020/ Cast e anticipazioni: Sara Croce Bonas e Follettina Creations..

L’Epifania tutte le feste si porta via ma ci lascia anzi, ci porta, la nuova edizione di Avanti un altro. Il programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti prenderà il testimone nel preserale di Canale5 provando a risollevare gli ascolti dopo il mezzo flop di Conto alla Rovescia, il preserale portato in tv da Gerry Scotti. Ancora una volta Paolo Bonolis dovrà fare di tutto per tenere alta l’asticella degli ascolti con un programma che riporterà in tv lo stesso schema di sempre puntando però sui concorrenti, sul suo rapporto con Luca Laurenti, e sui protagonisti del minimondo che saranno ancora una volta capitanati da Miss Claudia Ruggeri. Al suo fianco ci saranno le protagoniste storiche del programma ovvero la dottoressa Maria Mazza e la Bona Sorte Francesca Brambilla. Dall’altro lato, tra gli uomini, ci saranno ancora il Bonus Daniel Nillson e lo Iettatore Franco Pistoni.

SARA CROCE TRA LE NOVITA’ DI AVANTI UN ALTRO 2020

Avanti un altro 2020 prenderà il via questa sera su Canale 5, a partire dalle 18.45, per tenerci compagnia in questo inverno non senza novità. Se fino a questo momenti vi abbiamo elencato i confermatissimi, adesso vi faremo due nomi, due novità di questa edizione ovvero la nuova Bonas, a cui presterà il nome la bella Sara Croce, e la YouTuber Follettina Creation. Se la secondo non ha bisogno di presentazioni per via del suo successo sui social, la prima potrebbe essere un volto “noto” solo a chi guarda i programmi di Paolo Bonolis. La 21enne Sara Croce, quarta classificata a Miss Italia, è stata già Madre Natura nell’ultima edizione di Ciao Darwin, e prenderà il posto di Laura Cremaschi che dovrebbe essere presente in un altro ruolo, quello di ‘Regina del web’. Il resto lo scopriremo solo questa sera con la messa in onda della prima puntata.

