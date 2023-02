Avanti un altro chiude?/ “Il prossimo anno sarà l’ultimo. A tutto c’è una fine”

Avanti un altro: ultima stagione in arrivo?

Avanti un altro verso la chiusura? Il celebre programma di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 dal 2011, potrebbe chiudere i battenti il prossimo anno. Ad annunciarlo è stato Marco Salvati, uno degli autori del game show di Paolo Bonolis, a Casa Pipol: “Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”. L’edizione 2023-2024 di Avanti un altro sarà davvero l’ultima? Al momento è presto per la conferma ufficiale, che nel caso potrebbe arrivare con la presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione. Ricordiamo che Avanti un altro ha debuttato il 5 settembre 2011, nel preserale di Canale 5, con il 20.61% di share con 2.991.000 telespettatori,

Il ritorno di Ciao Darwin

Nella chiacchierata con Casa Pipol Marco Salvati è stato interpellato anche su Ciao Darwin, altro celebre programma di Paolo Bonolis, che va in onda dal 1998. “C’è qualche faccia nuova, credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Il casting è molto attivo sulle squadre, saranno squadre più attualizzate sui temi del momento. Alcune sfide quelle storiche si ripeteranno magari con altri nomi e altre premesse”, ha anticipato l’autore. Poi ha aggiunto che nel pubblico, storicamente diviso in donne e uomini, sarà introdotto il settore arcobaleno. Le nuove puntate di Ciao Darwin andranno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset nella prossima stagione, e non a marzo 2023 come inizialmente previsto.

