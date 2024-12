Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono in crisi? Voci su Paolo Bonolis

La relazione tra il ballerino Angelo Madonia e Sonia Bruganelli potrebbe essere giunta al capolinea? Nuove indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi si soffermano su una situazione piuttosto complessa in questa fase tra i due, con l’ombra di Paolo Bonolis sempre ben presente. Intervenuta a Belve, Sonia Bruganelli si è espressa sul suo stato emotivo e sentimentale, che al momento sarebbe piuttosto annebbiato: “Ho una lucida confusione, non scappo e voglio vedere dove porta. Può succedere di tutto nella vita, non ci penso a tornare con lui. Io ho bisogno e voglia di sapere che mi giro e lo trovo lì”.

Parole che sembrano lasciare una porta aperta a Paolo Bonolis, che dal canto suo non avrebbe mai smesso di amare la moglie Sonia Bruganelli, anche dopo che l’autrice tv ha intrapreso la nuova relazione con Angelo Madonia.

Angelo Madonia e il rapporto con Sonia Bruganelli: “Voglio tutelare il rapporto”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha rivelato di voler difendere con le unghie e con i denti la relazione con Angelo Madonia, evitando di sbandierarla ai quattro venti e farla terminare gratuitamente sotto i riflettori:

“Quest’uomo si è avvicinato a me, e si è preso una serie di strali e quindi mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto con Paolo: tutelare il rapporto. Io sto bene perché non dipendo più da un’altra persona ma da come sto io”. Attraverso un gesto social nelle scorse ore, Angelo Madonia avrebbe tentato di catturare l’attenzione di Sonia Bruganelli, che intanto resta vicina, molto vicina di casa, di Paolo Bonolis, visto che i due sarebbero divisi solamente da una porta. Intanto Angelo Madonia attende forse un chiarimento definitivo riguardo allo stato emotivo, attualmente confuso, di Sonia Bruganelli.

