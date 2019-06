Avengers: Endgame, le teorie dei fan/ La Vedova nera incinta di Captain America e…

Passato diverso tempo dall’uscita di Avengers: Endgame al cinema è interessante andare a rileggere quelle che erano le teorie dei fan quando il film non era ancora nelle sale. Tra le più curiose c’è sicuramente l’idea che la Vedova nera potesse rimanere incinta di Captain America. Pare infatti che i due supereroi avessero avuto una breve storia durante il periodo da ricercati. Secondo i più poi subito dopo lo schiocco di Thanos la donna si era toccata proprio la pancia per assicurarsi che il bimbo che portava nel grembo stesse bene. Una teoria assurda a leggerla oggi a posteriori ma che è stata condivisa da moltissime persone e che ha riempito i forum a lungo prima dell’uscita del film.

Avengers: Endgame, le teorie dei fan: Hela la sorella di Thor

Alcuni fan sono rimasti molto delusi dal non aver rivisto in Avengers: Endgame la sorella di Thor, Hela. Prima dell’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche infatti pareva certo il suo ritorno anche se non si sapeva se dalla parte dei Vendicatori o di Thanos. Va ricordato infatti che lei è la Dea della morte e che quindi avrebbe potuto intendere lo schiocco di Thanos come una sorta di dono nei suoi confronti. Alla fine però il personaggio interpretato da Cate Blanchett non si è visto e questo ha scatenato un po’ di malcontento sui social network. Sono diverse le teorie dei fan che a rileggerle ora fanno sorridere e sicuramente queste due sono quelle che più hanno stupito la critica e gli addetti ai lavori.

