Avio Focolari chi è?/ Il suo fischio polifonico in finale a Italia’s Got Talent 2021?

Scopriamo chi è Avio Focolari

Avio Focolari è un attore teatrale con alle spalle una lunga carriera. Sul palco di Italia’s Got Talent 2021 ha svelato un talento che per molti anni ha tenuto nascosto: il suo fischio polifonico. Il concorrente si è esibito con un particolarissimo tributo a Ennio Morricone e Sergio Leone, conquistando la standing ovation del pubblico e i quattro “sì” dei giudici. “Devo dire che sei stato veramente particolare, una cosa veramente incredibile. Mi ha fatto veramente piacere sentirti”, ha detto Mara Maionchi, prima di ascoltare il bis dell’artista che ha fatto venire la pelle d’oca a Federica Pellegrini. A Studio 24, Avio ha confessato che il suo fischio polifonico è “Una cosa uscita per sbaglio quando ero piccolo. Per un po’ di tempo pensavo fosse un difetto, poi l’ho coltivato… ci tengo a precisare che non ho niente in bocca”.

Italia's Got Talent 2021, finale/ Diretta e vincitore: Di Cocco stupisce con magia?

Avio Focolari: il fischiatore a un passo dalla finale di Italia’s Got Talent 2021

Avio Focolari è stato costretto come tantissimi artisti a restare lontano dal palcoscenico per colpa del Covid. Così ha deciso di condividere il suo particolare talento su Tik Tok, ottenendo in poco tempo oltre 6 milioni di visualizzazioni. All’inizio della finale di Italia’s Got Talent 2021, in onda questa sera mercoledì 24 marzo su Tv8, scopriremo chi sarà il dodicesimo e ultimo finalista, ovvero chi avrà guadagnato il Golden Buzzer del pubblico. Avio Focolari si contende l’ultimo posto con la Shot’s Bounce Academy, la numerosissima crew composta da ballerini e ballerine di età inferiore ai 15 anni, il comico Max Angioni e la mentalista Eleonora Di Cocco. Se dovesse arrivare in finale, quale canzone Avio Focolari interpreterà con il suo incredibile fischio polifonico?

