Maura Moggi, chi è la finalista Italia’s Got Talent 2024/ “Una enorme professionista in un corpo minuscolo”

Maura Moggi, un giovane talento alla finale di Italia’s Got Talent 2024

Maura Moggi è tra i finalisti di Italia’s Got Talent 2024, il talent show trasmesso in chiaro sul canale TV8. Chi vincerà? La giovanissima ballerina proveniente da Pescara che ha portato sul palco una commovente coreografia che ha conquistato davvero tutti! Per Maura solo parole di grande stima da parte della giuria rimasta estasiata dinanzi a così tanto talento. “Una enorme professionista in un corpo minuscolo” hanno detto i giurati, ma anche “un acquerello, in mezzo a tanti che urlano e fanno casino”.

La studentessa pescarese di solio 12 anni ha conquistato una standing ovation con una grande performance. Mara Maionchi, Frank Matano, Khaby Lame ed Elettra Lamborghini hanno votato per il suo passaggio alla finale.

Maura Moggi a Italia’s Got Talent, la giuria “Sei una piccola artista”

Il talento di Maura Moggi, non è passato affatto inosservato durante la sua esibizione a Italia’s Got Talent 2024. Frank Matano in giuria si è complimentata con la giovane ballerina dicendole: “sei una piccola artista”, mentre Elettra Lamborghini si è complimentata dicendole “un’opera di Banksy”. Parole di grande stima anche ad parte di Mara Maionchi: “tenera, felice e bella, mentre Lame si è complimentato perché «danzavi e recitavi che eri una meraviglia”.

Nonostante la giovanissima età Maura è apparsa sicura di se. Del resto la giovane ballerina nel video di presentazione ha rivelato: “faccio danza a livello agonistico da quando avevo 3 anni. Quando ballo mi sento libera e spensierata e da grande vorrei diventare l’étoile dell’Opera di Parigi, per una vita molto emozionante, nei teatri importanti, con abiti meravigliosi”.











