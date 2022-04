Avril Lavigne sposa il fidanzato Mod Sun/ Terzo matrimonio per lei: “A Parigi…”

Se per Jennifer Lopez e Ben Affleck il matrimonio è solo un gossip non confermato e nato dalla presenza di un prezioso anello di diamanti al dito della popstar americana, quello di Avirl Lavigne, invece, è certezza. La popstar canadese, infatti, ha annunciato il matrimonio con il fidanzato Mod Sun con cui l’amore dura da circa due anni. A raccontare i dettagli della proprosta di matrimonio, arrivata a Parigi, è stata la stessa artista in un’intervista rilasciata ai microfoni di People.

Sangiovanni, perché ha tagliato i capelli?/ "Mi sentivo poco curato, alla deriva"

“Eravamo a Parigi su una barca sulla Senna. Avevamo un violinista, champagne e rose. Sembrava che il tempo si fosse fermato, e in quel momento c’eravamo solo noi due”, ha raccontato un’emozionata e innamorata Avril Lavigne che ha mostrato anche l’anello di fidanzamento con un diamante a forma di cuore.

Riccardo Guarnieri difende Ida Platano/ Gianni difende lui e Tina sbotta: "Schifata…"

Avril Lavigne, l’amore per il fidanzato Mod Sun

Felice e innamorata, dopo Deryck Whibley dei Sum 41, e con Chad Kroeger dei Nickelback, Avril Lavigne è pronta a sposare il fidanzato Mod Sun con cui, da circa due anni, vive una splendida storia d’amore. Ai microfoni di People, ha descritto il fidanzato come una persona attenta ai dettagli al punto da averle chiesto di sposarlo con un diamante a forma di cuore per un motivo preciso.

“Sapeva fin dall’inizio che volevo un diamante a forma di cuore perché il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni, quindi è giusto avere un diamante a forma di cuore come anello di fidanzamento. Lo amo così tanto”, ha detto.



SEMYON BYCHKOV, CHI È?/ Direttore d'orchestra: "Ho lasciato Russia per essere libero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA