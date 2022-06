“Avrò l’ultimo tema di mia figlia morta di cancro”/ Sabrina Bergonzoni: “Ho pianto”

Sabrina Bergonzoni avrà indietro l’ultimo tema scritto da sua figlia Eleonora, morta nel 2018 per colpa di un osteosarcoma, un tumore osseo purtroppo molto aggressivo. La mamma della studentessa ha scritto su Facebook di aver vinto la battaglia che combatteva con la scuola da ormai quattro anni e che vedeva la famiglia chiedere di rientrare in possesso dell’ultimo elaborato della ragazzina, scritto per l’idoneità alla terza prova e in un periodo in cui ormai Eleonora era gravemente malata e si era chiusa nel suo silenzio.

“Sono stata contattata dalla dirigente e ho pianto – ha rivelato la signora Bergonzoni –. Lunedì ritirerò il tema di Eleonora, pare si tratti di un tema leggero e dolce. Speriamo sia un briciolo di attenzione e di umanità in più in futuro e che ci siano sempre meno burocrati. “Il viaggio era importante quanto la meta: l’ascolto delle famiglie è il tema centrale di questo polverone. Questa è una battaglia legata all’ascolto. Una battaglia personale che diventa pubblica”.

“AVRÒ INDIETRO IL TEMA DI MIA FIGLIA”: LA VITTORIA DELLA MAMMA DI ELEONORA, MORTA DI TUMORE A SOLI 13 ANNI

Sabrina Bergonzoni, la quale, dopo la prematura dipartita della figlia Eleonora ha fondato l’associazione “Agito”, organizzazione di volontariato tesa a attenzione sui tumori ossei rari degli adolescenti, ha voluto aggiungere un suo personale pensiero in un post pubblicato successivamente online: “Sono un po’ stupita e molto commossa. Una precisazione. Pare che da scuola mi avessero indicato l’iter formale per riavere il tema quando li avevo contattati: non è così”.

E, ancora: “Tutte le telefonate e le mail non avevano ricevuto risposta, nessuno mi ha indicato la procedura, probabilmente perché li ho contattati non seguendo la procedura. Un piccolo fraintendimento che di fatto non cambia le cose. Insieme i muri di gomma si possono abbattere, uno ad uno. Ora devo proprio staccare un po’ la testa”. E leggere, nel silenzio del suo cuore, l’ultimo tema della sua piccola Eleonora.











