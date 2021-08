Avversarie Napoli girone Europa League 2021-2022/ Sorteggio: chi contro gli azzurri?

AVVERSARIE NAPOLI SORTEGGIO GIRONE EUROPA LEAGUE 2021-2022: CHI CONTRO GLI AZZURRI?

Oggi scopriremo quali saranno le avversarie del Napoli nel girone di Europa League 2021-2022, perché il sorteggio della prima fase a gironi disegnerà il cammino degli azzurri di Luciano Spalletti, che si ritrovano in Europa League dopo l’amaro quinto posto finale nello scorso campionato ma adesso possono senza dubbio essere una delle candidate più accreditate per il successo finale. Il Napoli non ha una tradizione esaltante in Europa League, forse non sempre giocata al massimo delle possibilità dei partenopei. Come migliori risultati recenti ricordiamo la semifinale del 2015 e i quarti di finale del 2019, staremo a vedere se in questa stagione si riuscirà a fare meglio.

Il ranking Uefa del Napoli dovrebbe dare una mano, perché gli azzurri sono la squadra con il secondo coefficiente più alto fra tutte le 32 partecipanti alla Europa League 2021-2022 e di conseguenza la squadra partenopea è naturalmente una delle otto teste di serie in prima fascia, il che eviterà al Napoli alcuni incroci potenzialmente molto pericolosi come avrebbero potuto essere quelli contro Lione, Bayer Leverkusen oppure Monaco, oltre alla Lazio che in ogni caso non avrebbero però potuto essere una delle avversarie del Napoli nel girone di Europa League, dal momento che nello stesso gruppo non possono essere presenti due squadre della stessa nazione.

EUROPA LEAGUE 2021-2022, GIRONE NAPOLI: I PRONOSTICI

Le avversarie del Napoli nel girone di Europa League 2021-2022 arriveranno dunque una a testa dalla seconda, terza e quarta fascia. La più temibile dovrebbe essere quella che arriverà dalla seconda fascia, nella quale le possibili avversarie del Napoli sono Celtic, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk e Psv Eindhoven, con il Leicester che sarebbe probabilmente la peggiore opzione in assoluto. La terza fascia però potrebbe essere quella che fa la differenza fra un girone “facile” per le prime due e uno invece potenzialmente ben più insidioso: le possibili avversarie del Napoli sono in questo caso Olympique Marsiglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia, Fenerbahce, Spartak Mosca e Sparta Praga, dunque come si può vedere vi sono diverse insidie, come il West Ham, le due spagnole e il Marsiglia.

Infine, il quadro delle avversarie del Napoli nel girone di Europa League 2021-2022 sarà completato dalla squadra della quarta fascia che sarà abbinata a Luciano Spalletti, che sarà una tra Rapid Vienna, Galatasaray, Regia Varsavia, Midtjylland, Ferencvaros, Anversa, Sturm Graz e Brondby. Qui il nome da evitare potrebbe essere il Galatasaray, anche perché le trasferte ad Istanbul sono sempre molto calde, però in generale non dovrebbero esserci pericoli tremendi per il Napoli, che in Europa League quest’anno potrebbe fare davvero molta strada, magari fino al 18 maggio 2022, quando ci sarà la finale allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.



