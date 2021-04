“Awed mostra il pesciolone a Beatrice?” gaffe di Iva Zanicchi/ Elettra “No, lo pesca”

Poteva mancare una gaffe piccante all’Isola dei Famosi 2021? Ovvio che no! Anche nel corso dell’ottava diretta, il cast in studio ci regala una simpatica perla, anche se è Iva Zanicchi a regalare un momento esilarante. In studio si discute dell’ennesimo due di picche ricevuto da Awed, questa volta dalla modella Beatrice Marchetti. Qualcuno infierisce, dicendo che conquistarla è impossibile per lui, qualcuno invece dà consigli di corteggiamento come Elettra Lamborghini. “Avrebbe dovuto portare Beatrice in esterna, magari poi pescare qualche bel pesciolone per conquistarla”, è l’idea lanciata da Elettra. Iva Zanicchi appare però un po’ confusa e chiede parola a Ilary per un chiarimento: “Non ho capito, deve farle vedere il pesciolone?” La gaffe è così servita: in studio Ilary fa uno dei suoi versi sarcastici prima di chiarire che non è ciò che ha detto Elettra. La stessa Lamborghini infatti chiarisce: “Ho detto che lo deve pescare!” ma ormai è troppo tardi per tornare indietro.

