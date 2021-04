Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato 12 aprile: Akash Kumar in studio?

Isola dei Famosi 2021, diretta ed eliminato 12 aprile

L’Isola dei Famosi 2021 si prepara a tornare in onda dopo una settimana di assenza e tante cose successe ai naufraghi in questi giorni. Al timone ci sarà come sempre la promessa Ilary Blasi, che ha già annunciato che da questa settimana si tornerà al doppio appuntamento, e al suo fianco ci saranno Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamrboghini. I tre sono pronti a rimettersi in gioco come opinionisti anche se uno di loro, ovvero Tommy, potrebbe finire al centro di una discussione. Nei giorni scorsi, infatti, Akash Kumar ha dato appuntamento all’opinionista proprio a questo lunedì lasciando intendere che potesse essere in studio dopo la relativa quarantena e, quindi, anche per il confronto acceso con il suo grande accusato nei panni di naufrago eliminato all’Isola dei Famosi 2021. Cosa succederà a questo punto e cosa vedremo se davvero il modello farà il suo ingresso in studio dopo tutto quello che è successo?

Andrea Cerioli o Drusilla Gucci, chi sarà eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Altro capitolo che sarà affrontato questa sera all’Isola dei Famosi 2021 sarà proprio quello dell’eliminazione. Dopo tanto lamentarsi, Andrea Cerioli è finito in nomination contro una pietra miliare di questa edizione, la vera rivelazione Drusilla Gucci. Il pubblico è pazzo di lei, del suo modo di fare e dei suoi racconti ma è vero anche che l’ex tronista è forte sui social grazie al seguito che si porta dietro da Uomini e donne, come andrà a finire lo scontro? Sulla carta sembra che lo sfavorito sia proprio il bel bolognese che, una volta eliminato, potrebbe però tentare la sua nuova avventura su Playa Esperanza insieme alle tre già eliminate ovvero Miryea, Vera ed Elisa Isoardi. Alla luce di quanto si è lamentato al suo arrivo sull’Isola perché convinto di aver avuto a disposizione altre comodità, cosa deciderà di fare riguardo alla sua avventura? Saremo davanti ad un altro abbandono? In caso contrario sarà curioso capire come farà Drusilla a ritrovarsi faccia a faccia con Miryea Stabile dopo il famoso tradimento delle nomination.

Beppe Braida ha lasciato l’Isola dei Famosi, Brando Giorgi sotto accusa

Ultimo tema sarà l’abbandono di Beppe Braida. In settimana l’attore comico ha ricevuto una comunicazione da parte della produzione che lo ha informato delle condizioni di salute dei suoi genitori. A quanto pare il padre è risultato positivo al Covid e quindi è stato ricoverato e la stessa sorte potrebbe essere toccata alla madre. Proprio per questo ha deciso di abbandonare il gioco e salutare tra le lacrime gli altri naufraghi. L’unico che non si è unito al gruppo è stato Brando Giorgi che ha ormai deciso di vivere da solo questa sua esperienza rimanendo lontano da tutto e da tutti soprattutto dopo la lite proprio con Andrea Cerioli per via delle ciabatte dei naufraghi. L’attore è convinto che ci sia troppa falsità e che parlerà con i suoi compagni d’ora in poi solo davanti alle telecamere. Come affronteranno questa situazione i naufraghi questa sera nella diretta dell’Isola dei Famosi 2021?

